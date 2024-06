Zucchero in concerto allo Stadio di Messina: info utili e viabilità

StrettoWeb

ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna in Sicilia con tutta la sua energia e la sua straordinaria band con “Overdose D’Amore World Tour”, tour internazionale del celebre artista emiliano che ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo.

Domenica 30 giugno lo Stadio Franco Scoglio di Messina ospiterà l’unica data del Sud Italia in cui Zucchero regalerà al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera ed esibendosi con i suoi più grandi successi.

L’evento è realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e al botteghino dello spettacolo.

Lo show sarà una grande festa in cui l’energia contagiosa di Zucchero e le sue canzoni sono protagoniste. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua straordinaria band

Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’“Overdose D’Amore World Tour”.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour negli Stadi di Zucchero.

Intanto è fuori in radio e in digitale “OVERDOSE D’AMORE 2024” (EMI / Universal Music Italia – Columbia / Sony Music Italy), la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

“Overdose D’Amore 2024” è il frutto del rapporto consolidato tra i due artisti negli ultimi anni, caratterizzato da una profonda stima reciproca. L’idea originaria di reimmaginare il celebre brano “Overdose (D’Amore)”, che quest’anno compie 35 anni dalla sua pubblicazione, è nata da Salmo e ha subito catturato l’attenzione e l’entusiasmo di Zucchero.

Il video musicale è stato girato interamente in verticale utilizzando gli smartphone. Le immagini, realizzate in Marocco, a Los Angeles, a Città del Messico, a Shanghai, a Posada (Nuoro) e in altre location italiane, creano un mosaico visivo che porta in scena fan da ogni angolo del mondo.

«Salmo è un fenomeno – afferma Zucchero – Non solo per l’artista che è, ma come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con “Diavolo in Me” ed ora con “Overdose (D’Amore)”. Thank you my friend».

Animati dal grande desiderio di divertirsi e di realizzare qualcosa insieme ancora una volta, dopo aver condiviso più volte il palco, Salmo e Zucchero hanno unito le loro energie e il loro estro creativo dando vita a una nuova versione di “Overdose (D’Amore)” che rappresenta la perfetta fusione dei loro stili unici e delle loro personalità artistiche.

«Sono molto felice di questa collaborazione con un artista che stimo e con il quale ho avuto fin da subito un feeling artistico e umano – dichiara Salmo – “Overdose (D’Amore)” è un brano che sento tanto e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’Overdose d’Amore per tutto quanto il mondo».

Pilastro della scena rap, Salmo è partito – il 15 giugno a Fiera Milano Live (Rho) – con HELLRAISERS, il tour che lo vede protagonista dei festival estivi italiani insieme a Noyz Narcos, con cui ha pubblicato il joint album disco di platino “CVLT” e la repack “CVLT – HELLRAISERS”, uscita lo scorso 17 maggio.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute nel 1992. Sempre nel 1992 Zucchero e Luciano Pavarotti condividono l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends.

La prima edizione, trasmessa in diretta mondiale, dà il via a una serie di concerti di beneficenza annuali che sono continuati fino al 2003. Nel 1999 partecipa al Festival di IMST in Austria esibendosi davanti a 200.000 persone, dopo Bryan Adams e prima dei Rolling Stones. Sempre lo stesso anno viene invitato da Bono degli U2 a suonare al Gala di beneficenza Net Aid a New York trasmesso in tutto il mondo. Zucchero partecipa anche a due edizioni del Rainforest Fund (1997 e 2019), il concerto benefico organizzato da Sting insieme alla moglie Trudie Styler per proteggere le foreste pluviali nel mondo e difendere i diritti umani delle popolazioni indigene che vi abitano.

Nel corso della sua carriera ha suonato in 5 continenti, 69 Stati, 650 città toccando destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Thaiti, New Caledonia, Armenia, Nuova Zelanda e molte altre. Nel 2004 si è esibito alla Royal Albert Hall con un evento memorabile in cui ha ospitato sul palco colleghi di grande fama internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Brian May, Solomon Burke e Dolores O’Riordan. Il concerto è stato poi pubblicato in versione DVD con il titolo “Live At The Royal Albert Hall”. Nel 2007 è stato nominato ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton come Best R&B Traditional Vocal Collaboration. Il suo concerto nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana con oltre 80.000 persone è stato definito il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo.

Con oltre 65.000 persone presenti, a luglio 2018 si è esibito ad Hyde Park, in occasione del British Summer Time di Londra, accanto ad artisti internazionali del calibro di Eric Clapton, Santana, Steve Winwood. Zucchero, nel corso del 2020, insieme alle più grandi star internazionali ha partecipato al live streaming mondiale “One world: together at home” (a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19), si è fatto portavoce di un messaggio universale in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra suonando davanti ad un Colosseo deserto l’inedito “Canta la vita”, tratto da “Let Your Love Be Known” di Bono, con il testo in italiano a firma di Zucchero e in featuring con Bono.

E, ancora, ha inviato un messaggio di speranza, che ha fatto il giro del mondo, eseguendo in una magica e desolata Piazza San Marco a Venezia il brano “Amore adesso!”, adattamento della canzone “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo in italiano a firma di Zucchero. Inoltre, ha pubblicato l’emozionante duetto “September” insieme a Sting, brano inserito nell’album di Zucchero “D.O.C. Deluxe” (doppio CD contenente tutte le canzoni di “D.O.C” e 6 nuovi brani) e in quello di Sting, “Duets”. A maggio 2021 esce “Inacustico D.O.C. & More”, primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero, e durante l’estate 2021 Zucchero realizza una serie di concerti in acustico, in Italia e all’estero, nonostante le capienze ridotte a causa delle restrizioni da Covid-19.

A novembre 2021 esce “Discover”, il primo progetto di cover di Zucchero che vanta le collaborazioni con Bono, Elisa e Mahmood e il duetto virtuale con Fabrizio De André. A dicembre esce nelle sale “SING 2 – Sempre più forte” in cui Zucchero si mette alla prova nel doppiaggio prestando la voce al personaggio Clay Calloway. Nel 2022 e nel 2023 Zucchero torna live in giro per il mondo con il suo “World Wild Tour”, con cui fa tappa in Italia – all’Arena di Verona – con ben 14 concerti. Lo scorso giugno è tornato nella sua Reggio Emilia, “amore e radici” per 2 appuntamenti alla RCF Arena (Campovolo) che hanno celebrato i suoi 40 anni di carriera. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, Al Green, The Blues Brothers, Solomon Burke, Dolores O’Riordan, Rufus Thomas, Johnny Hallyday, Tony Childs, Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles, Billy Preston, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Paul Young, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Manà, Alejandro Sanz e molti altri.

CONCERTO ZUCCHERO

30 GIUGNO 2024 – STADIO FRANCO SCOGLIO DI MESSINA

INFO UTILI

INGRESSI E ORARI

Apertura porte: Platea e Tribune ore 18.00

Apertura botteghino: ore 16.30

Inizio spettacolo: ore 21.00

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza.

Per agevolare il corretto svolgimento del concerto, l’amministrazione comunale, con ordinanza n° 781 del 12/06/2024, emana le seguenti disposizioni in tema di mobilità urbana

VIABILITÀ – PERCORSI CONSENTITI – AUTOBUS – PARCHEGGI

A – Strada arginale di accesso al “Palasport S. Filippo” (via degli Agrumi):

istituire dalle ore 17,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024 il divieto di sosta, ambo i lati, con zona rimozione coatta in tutta la strada arginale (via degli Agrumi); istituire, dalle ore 08,00 della giornata del 30/06/2024, alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024 e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale e su disposizione del Comando di Polizia Municipale, nel tratto compreso tra via A. Celi ed il plesso del “Palasport S. Filippo”, il divieto di transito (con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato e la collocazione e movimentazione di idonee barriere e della segnaletica necessari all’interdizione del transito veicolare, per tutto il periodo della manifestazione) ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, di motocicli e ciclomotori privati diretti all’area di parcheggio del “Palasport S. Filippo” (denominata blu, per una capienza massima di n. 400 fra motocicli e ciclomotori), dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di pronto soccorso e dei veicoli appositamente autorizzati. L’accesso dei suddetti veicoli sarà possibile impegnando la via A. Celi e successivamente una corsia lato nord (appositamente delimitata con idonee barriere, da collocarsi in corrispondenza della mezzeria stradale, a cura e spese della società organizzatrice del concerto, con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato) della strada arginale di accesso al “Palasport S. Filippo” (via degli Agrumi), provvedendo alla chiusura con presidi a cura della Polizia Municipale e delle Associazioni di volontariato e con la collocazione di idonee barriere, dalle ore 8,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, l’accesso alla strada arginale dai varchi della via dei Gelsomini, della via delle Essenze e della via Noria (punti 2 e 3 allegato 1), con conseguente movimentazione delle suddette barriere per tutto il periodo in questione; istituire, dalle ore 8,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024 e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale e su disposizione del Comando di Polizia Municipale, il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli appositamente autorizzati, nel tratto a monte del “Palasport S. Filippo” (punto 4 allegato 1), in direzione dello stadio, con apposizione di idonee barriere e presidi a cura della Polizia Municipale e delle Associazioni di volontariato, con conseguente movimentazione per tutto il periodo in questione;

B – Bretella svincolo S. Filippo (via Nicolò Carosio):

interdire, dalle ore 11,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024 e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale e su disposizione del Comando di Polizia Municipale, l’accesso alla strada in questione, in corrispondenza dell’intersezione con via A. Celi, per mezzo di idonee barriere e segnaletica stradale con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato, ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, dei veicoli in servizio di emergenza, dei veicoli di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. (per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti), dei veicoli adibiti a taxi, dei veicoli con apposita autorizzazione e dei veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di apposito contrassegno che devono assistere al concerto. I veicoli a servizio di persone diversamente abili dovranno sostare negli appositi stalli ad essi riservati nelle varie aree di parcheggio; I veicoli privati che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio S. Filippo, denominate rossa, verde e gialla (i cui tagliandi per aver diritto alla sosta devono essere acquistati preventivamente – entro e non oltre le ore 17,00 possono essere acquistati anche sul posto e quindi avendo la possibilità di accedere alla bretella dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio) dovranno accedervi dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di “S. Filippo” provenendo dalla direzione di marcia Catania-Palermo. Eventuali veicoli che non risultassero in possesso dei tagliandi che danno diritto alla sosta nelle aree di parcheggio di cui sopra, verranno obbligate a fare inversione presso l’esistente varco (chiuso con barriera metallica) sito all’altezza dell’area di “parcheggio verde” che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo S. Filippo, che verrà presidiato dagli organi di polizia stradale appositamente adibite a tale servizio e dalle associazioni di volontariato; interdire, dalle ore 11,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, e comunque fino alla normalizzazione del transito veicolare e pedonale e su disposizione del Comando di Polizia Municipale, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei veicoli adibiti a taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, dei veicoli in servizio di emergenza e dei veicoli appositamente autorizzati, la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa con collocazione di idonee barriere e con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato; interdire, dalle ore 11,00 delle giornate del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della Polizia Municipale, tutti gli accessi alla bretella in questione (via N. Carosio), dei veicoli provenienti dalle aree del villaggio S. Lucia sopra Contesse (punto 8 allegato 1 – area di intersezione semaforica), con collocazione di idonee barriere e con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato; interdire, al termine dei concerti della giornata del 30/06/2024, per il deflusso del pubblico, il sottopasso pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio denominata “rossa” e via degli Agrumi, con personale a cura e spese dell’organizzazione del concerto e/o con personale delle Forze dell’Ordine preposto per lo specifico servizio; predisporre, dalle ore 08,00 della giornata del 30/06/2024, e fino al termine dell’esigenza e comunque su indicazione della Polizia Municipale, a cura di personale della società organizzatrice della manifestazione, presidi in prossimità delle aree di parcheggio (gialla e verde e rossa) di pertinenza dello stadio, per l’accesso e l’indirizzamento alle stesse aree. I tagliandi che danno diritto alla sosta nelle suddette aree di parcheggio dovranno essere venduti preventivamente (entro e non oltre le ore 17,00 possono essere acquistati anche sul posto e quindi avendo la possibilità di accedere alla bretella dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio); predisporre, dalle ore 08,00 della giornata del 30/06/2024, alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, per esigenze e su disposizione, esclusivamente, delle forze dell’ordine, l’apertura del varco sito all’altezza dell’area di “parcheggio verde” che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo S. Filippo. L’apertura e la chiusura di tale varco sarà effettuata a cura e spese della società organizzatrice del concerto e con presidi, per tutto il periodo in questione, degli organi di polizia stradale adibiti al servizio e delle associazioni di volontariato; interdire, dalle ore 11,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, e comunque fino al termine dell’esigenza e su indicazione della Polizia Municipale, il transito veicolare (per mezzo di collocazione di idonee barriere e con presidi a cura della Polizia Municipale) nella rotatoria-monte dell’area di “parcheggio rosso” (punto 10 allegato 1), al fine di obbligare i veicoli provenienti dalle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde, rosso) ad immettersi nello svincolo “S. Filippo” in direzione della tangenziale. La bretella (via N. Carosio) in direzione monte-mare sarà fruibile esclusivamente dagli autobus privati, dai mezzi di soccorso e dalle forze dell’ordine. Le autovetture all’interno delle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde, rossa) e gli autobus privati, prima di ripartire alla fine del concerto, dovranno attendere indicazioni da parte della Polizia Municipale;

C – Strada di collegamento fra la bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) e la S. P.

Santa Lucia:

istituire, dalle ore 17,00 della giornata del 30/06/2024, alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, il divieto di sosta ambo i lati, con zona rimozione coatta, e dalle ore 08,00 delle giornate del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, il divieto di transito veicolare (per mezzo di collocazione di idonee barriere (punto 7 allegato 1) e con presidi del Corpo di Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato), al fine di consentire (ad avvenuta saturazione della bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio), in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa) lo stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale;

D – Strada di collegamento fra la strada comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio ed il “parcheggio verde” dello Stadio San Filippo:

istituire, dalle ore 17,00 della giornata del 29/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, il divieto di sosta, ambo i lati, con zona rimozione coatta e dalle ore 08,00 delle giornate del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, il divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere (punto 11 allegato 1) e con presidi a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato;

E – Istituire le seguenti fermate autobus per la giornata del 30/06/2024, e fino alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024,

prima dell’inizio dei concerti:

a autobus navetta dell’ATM:

sul lato nord di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via A. Celi e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa parrocchiale (provvedendo ad istituire il divieto di sosta, con zona rimozione coatta dalle ore 17,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, ed a collocare segnaletica verticale di “fermata autobus”), per lo sbarco dei passeggeri prima dell’inizio del concerto. Tale area destinata alla sosta degli autobus dovrà essere delimitata con idonee barriere e presidiata da personale dell’ATM.

Gli autobus navetta dell’ATM impegnati nel collegamento tra l’Area ZIR di Gazzi (Capolinea sud della tramvia) e lo Stadio “F. Scoglio” dovranno seguire il seguente percorso: dal capolinea/Gazzi, via Taormina, via A. Celi, via Sacra Famiglia, con sbarco dei passeggeri in corrispondenza della predetta fermata, proseguimento in Via R. Livatino, via 1A, svolta a sinistra per l’immissione in via A. Celi in direzione Gazzi.

b autobus privati provenienti dal circuito autostradale, accederanno dalla tangenziale, percorreranno lo svincolo S. Filippo e la bretella dello stesso svincolo (via N. Carosio) in direzione monte-mare: dovranno attestarsi lungo la strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” ed, a saturazione della suddetta strada, si dovranno attestare lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio (nel tratto a valle della rotatoria-valle dell’area di “parcheggio rosso”), disponendosi, su precise indicazioni della Polizia Municipale, lungo la carreggiata in direzione di marcia mare-monte, immediatamente a valle della rotatoria del “parcheggio rosso” (facendo inversione di marcia in corrispondenza del by-pass (punto 6 allegato 1) immediatamente a monte di via A. Celi che dovrà essere presidiato a cura della Polizia Municipale e delle associazioni di volontariato), a saturazione della suddetta carreggiata in direzione di marcia mare-monte, gli altri autobus si attesteranno lungo la carreggiata in direzione di marcia monte-valle. I suddetti autobus faranno scendere i passeggeri ed attenderanno fino al termine del concerto per il successivo imbarco degli stessi passeggeri.

Ad avvenuta saturazione del suddetto tratto di bretella (via N. Carosio), eventuali ulteriori autobus dovranno attestarsi lungo la strada di collegamento fra la bretella di collegamento dello svincolo “S. Filippo” (via N. Carosio) e la S. P. Santa Lucia. Detti autobus dovranno essere indirizzati nel tratto di strada in questione (a saturazione del tratto di bretella di cui sopra- via N. Carosio)) a cura della Polizia Municipale.

al termine dei concerti:

a autobus navetta dell’ATM:

dovranno attestarsi sul est, lato valle, direzione di marcia sud-nord, di via A. Celi, in prossimità della bretella dello svincolo autostradale S. Filippo (via N. Carosio), provenendo dallo svincolo autostradale di Tremestieri), per l’imbarco dei passeggeri al termine del concerto. Tale area destinata alla sosta degli autobus dovrà essere delimitata con idonee barriere e presidiata da personale dell’ATM.

b autobus privati (che partiranno su disposizione impartite dalla Polizia Municipale): dopo aver fatto salire i passeggeri, al termine del concerto: quelli attestati lungo la bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia montemare, proseguiranno sulla stessa bretella (via N. Carosio) in direzione monte-mare fino ad immettersi, con svolta obbligatoria a destra, in via A. Celi in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale (oppure, su espresse disposizioni della Polizia Municipale, dovranno immettersi nella bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia mare-monte, eseguendo l’inversione nel by-pass immediatamente a monte di via A Celi e proseguendo fino all’immissione nella tangenziale autostradale). Gli autobus attestati lungo la strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e lungo bretella di collegamento dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) in direzione di marcia mare-monte proseguiranno in direzione monte fino ad immettersi direttamente nella tangenziale autostradale. Gli autobus attestati lungo la strada di collegamento fra la bretella dello svincolo S. Filippo (via N. Carosio) e la

P. Santa Lucia dovranno proseguire lungo la S. P. Santa Lucia, in direzione monte-mare fino ad immettersi, con svolta obbligatoria a destra, in via A. Celi in direzione sud fino allo svincolo di Tremestieri per proseguire nel circuito autostradale;

F – Istituire, per la giornata del 30/06/2024 un’area di sosta riservata ai taxi in servizio pubblico, all’esterno dell’area di “parcheggio rosso”, nello slargo della bretella dello svincolo S. Filippo – via N. Carosio (direzione di marcia mare-monte) in corrispondenza del sottopasso di collegamento fra la suddetta area di “parcheggio rosso” e l’area di pertinenza dello stadio “F. Scoglio”. Detti veicoli potranno accedere all’area di cui sopra provenendo sia da via A. Celi, sia dalla tangenziale autostradale e, dopo la fermata o la sosta, dovranno proseguire la

marcia in direzione mare-monte per immettersi direttamente nella tangenziale;

G – Istituire, dalle ore 14,00 della giornata del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, e comunque fino al termine della esigenza e su disposizione della Polizia Municipale, il divieto di transito veicolare ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, in via La Farina, via U. Bonino, via Taormina,

via A. Celi, via G. La Pira, ex S.S. 114, in tutto il tratto compreso la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri ed il viale Europa, con collocazione della relativa segnaletica stradale e con presidi a cura della Polizia Municipale. Detti veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti dalla direzione nord-sud dovranno proseguire la marcia impegnando il viale Europa e lo svincolo autostradale di Messina Centro, mentre quelli provenienti dalla direzione sud-nord dovranno proseguire la marcia immettendosi nello svincolo autostradale di Tremestieri;

H – Istituire, dalle ore 23,30 della giornata del 305/06/2024, o da eventuale diverso orario richiesto da parte della Polizia Municipale o dal Responsabile dell’Ordine Pubblico e fino alla normalizzazione del transito veicolare e comunque su disposizione della Polizia Municipale o del Responsabile dell’Ordine Pubblico, il divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autobus A.T.M. e dei veicoli di emergenza e di pronto soccorso, nelle seguenti vie, con collocazione di transenne in tutte le strade (presidiate, per le emergenze del caso, dalle associazioni di volontariato) che si immettono in:

1 in via Taormina ed in via A. Celi nel tratto compreso tra via viale Gazzi e la bretella di accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo” (via N. Carosio);

2 in via G. La Pira (ex S.S. 114) nel tratto compreso tra via S. Lucia e la bretella di accesso allo svincolo autostradale “S. Filippo” (via N. Carosio) in direzione di marcia sud-nord;

J – dalle ore 23,30 della giornata del 30/06/2024, o da eventuale diverso orario richiesto da parte della Polizia Municipale o dal Responsabile dell’Ordine Pubblico e fino alla normalizzazione del transito veicolare e comunque su disposizione della Polizia Municipale o del Responsabile dell’Ordine Pubblico i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale di “S. Filippo” potranno transitare in via G. La Pira e nella ex S.S. 114 esclusivamente in direzione di marcia nord-sud;

K – istituire dalle ore 23,30 della giornata del 30/06/2024, o da eventuale diverso orario richiesto da parte della Polizia Municipale o dal Responsabile dell’Ordine Pubblico e fino alla normalizzazione del transito veicolare e comunque su disposizione della Polizia Municipale o del Responsabile dell’Ordine Pubblico, il senso unico di circolazione in direzione di marcia mare-monte nelle seguenti strade:

1 via S. Lucia nel tratto compreso tra via Consolare Valeria e via G. La Pira (ex S.S. 114) con regolamentazione a cura della Polizia Municipale che interdirà anche l’acceso in direzione sud-nord;

2 via Comunale Zafferia nel tratto compreso tra via Consolare Valeria e via G. La Pira (ex S.S. 114) con regolamentazione a cura della Polizia Municipale che interdirà anche l’acceso in direzione sud-nord;

L – interdire, dalle ore 23,30 delle giornata del 30/06/2024, o da eventuale diverso orario richiesto da parte della Polizia Municipale o dal Responsabile dell’Ordine Pubblico e fino alla normalizzazione del transito veicolare e comunque su disposizione della Polizia Municipale o del Responsabile dell’Ordine Pubblico, a cura della Polizia Municipale, all’altezza della rotatoria di Tremestieri “Alfio Ragazzi” il flusso viabile, direzione sud-nord nella ex S. S. 114, deviando tutto il traffico veicolare in corrispondenza della rotatoria di Tremestieri “Alfio Ragazzi” verso lo svincolo autostradale “Tremestieri” in direzione nord o in via Rotonda/via Consolare Valeria, direzione nord, per coloro che dovessero raggiungere le loro abitazioni situate nel tratto tra Tremestieri e S. Lucia Sopra Contesse;

M – dalle ore 21,00 delle giornate del 30/06/2024 alle ore 03,00 della giornata successiva del 01/07/2024, “istituire il divieto di sosta 0-24, zona rimozione coatta, nelle vie ex S. S. 114, G. La Pira, A. Celi, Taormina, in tutto il tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” e viale Gazzi” (ove prevista la sosta veicolare), provvedendo, altresì, a ripristinare ed integrare la relativa segnaletica stradale verticale divieto di sosta 0-24, zona rimozione coatta, in quei tratti dove è già vigente;

N – evidenziare, che saranno disponibili le seguenti aree di parcheggio gestite dall’A.T.M. S.p.A. che verranno collegate allo stadio “F. Scoglio” con servizio di autobus navetta della stessa A.T.M. S.p.A.: parcheggio” Z.I.R”. – parcheggio “Villa Dante” – parcheggio “Zaera” – parcheggio “Cavalcavia F.S.” – parcheggio “Cavallotti” – parcheggio “Annunziata Ovest” – parcheggio “Annunziata Est”;

O – istituire, dalle ore 08,00 della giornata del 30/06/2024, alle ore 03,00 della giornata successive del 01/07/2024, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati di via Orso Mario Corbino, nel tratto compreso tra via E. Fermi e via Bonsignore, al fine di consentire, qualora le condizioni dettate dalla specificità dei singoli concerti la richiedano, la sosta degli autobus che trasporteranno gli spettatori al concerto di cui sopra, allo stadio “Franco Scoglio” in località S. Filippo;

P – Sospendere tutte quelle ordinanze, o parti di esse, che sono in contrasto con il presente provvedimento. I ticket parcheggio sono acquistabili on line sul sito https://www.ilbotteghino.it/evento/biglietto-parcheggio-zucchero/

Le persone diversamente abili tramite il medesimo sito potranno fare richiesta di pass per posteggiare negli stalli dedicati.

