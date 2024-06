Zirilli Sindaco di Bova Marina e Princi prima eletta: l’area grecanica di Forza Italia esulta

StrettoWeb

“Zirilli Sindaco, Princi prima eletta. Il gruppo politico di Forza Italia dell’area grecanica esulta. Un progetto partito già da qualche anno e che, inevitabilmente, è destinato a mietere successi. Questa campagna elettorale si è conclusa col migliore risultato possibile. Andrea Zirilli, forzista da molto tempo, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, si aggiudica, dopo un lungo percorso, l’onore di guidare per il prossimo quinquennio, Bova Marina”. Comincia così la nota entusiasta dei coordinatori comunali di Forza Italia, le coordinatrici comunali e la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

I numeri del partito nell’area grecanica

“Netta la sua vittoria che lascia intravedere, certamente, un cambio di rotta nella politica amministrativa della cittadina dell’area grecanica. Zirilli, dal 2021, fa parte di un gruppo di forzisti variegato che opera in tutti i comuni dell’area, e che negli ultimi anni partecipano fattivamente agli appuntamenti elettorali, riscuotendo numerosi successi. Condofuri prima, con la presenza dell’assessore Latella in giunta ed un gruppo di forzisti sempre più numeroso. Bagaladi, a questa tornata elettorale, che vede tra gli attuali consiglieri il forzista Romeo, cittadina in cui le adesioni a Forza Italia continuano a crescere ogni giorno. Bova Marina che registra l’ingresso in consiglio comunale, con un ottimo risultato personale, di Maurizio Foti, coordinatore cittadino di Forza Italia e l’entusiasmo dilagante intorno al neo Sindaco. Questi sono solo gli esempi di un movimento politico che si riconosce nei valori di Forza Italia e che continua a registrare percentuali, tra le migliori, della provincia reggina”.

“A Melito Porto Salvo, Forza Italia si aggiudica, alle elezioni europee, il 35% dei voti, incoronando Giusi Princi prima eletta (così come avviene a San Lorenzo, Condofuri, Montebello, Bagaladi, Bova Marina, Bova, Motta, Palizzi). Ci piace evidenziare anche il dato di Roghudi, in cui la Dott.ssa Princi si aggiudica 39 preferenze piazzandosi al secondo posto, con sole 8 preferenze di differenza, rispetto al candidato del partito più vicino all’attuale amministrazione”.

“Tante le richieste di adesioni al partito negli ultimi tempi. Un movimento, quello creato a queste latitudini dalla visione politica di un gruppo che ha deciso di legarsi e lavorare a vantaggio della nostra area e non solo, destinato a crescere in numeri, entusiasmo e obiettivi da centrare e centrati. L’occasione è propizia per augurare all’amico Andrea Zirilli un ottimo lavoro nella sua amata cittadina e per complimentarsi con la Dott.ssa G. Princi per il prestigioso percorso che intraprenderà”, si chiude la nota.

