Villa San Giovanni, riattivata la stazione di Cannitello

“La riattivazione delle stazione di Cannitello, nel territorio di Villa San Giovanni, con 24 fermate giornaliere (22 il sabato e 22 la domenica) costituisce un esempio di come la mobilità sostenibile debba essere declinata in Calabria. A 10 anni dallo stop, i treni ripasseranno da questo punto nevralgico della nostra regione. I benefici saranno presto visibili per il territorio, le attività economiche, i cittadini e i turisti”. Lo ha dichiarato Cataldo Calabretta, sub commissario regionale della Lega.

Un risultato raggiunto – specifica l’avvocato Calabretta – grazie alle sinergie e al lavoro svolto da RFI, Trenitalia e dalla Regione Calabria. Mi preme sottolineare l’impegno profuso dall’assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine (Lega) per la risoluzione di una questione che si trascinava da troppo tempo”.

