Villa San Giovanni: concorso “Artisti in erba” su adolescenti, web e comunicazione digitale

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, presso l’auditorium “Giovanni Trecroci” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, ha avuto luogo la XVII edizione del Concorso “Artisti in erba”, promosso dal Kiwanis Club Villa San Giovanni founded 1987 Avvocato Giuseppe Aricò. La tematica scelta rappresenta un’emergenza educativa del nostro tempo: Adolescenti e web, vantaggi e limiti della comunicazione digitale.

Gli interventi

Sono intervenuti: il dirigente scolastico dott.ssa Luisa Ottanà, che nel porgere il suo saluto ha evidenziato il ruolo della scuola nella formazione digitale; il presidente del club dott.ssa Graziella Trecroci che ha illustrato la motivazione di natura pedagogica, che ha ispirato la scelta della tematica, con particolare riferimento alla crisi di identità che un inadeguato approccio al digitale comporta; il garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria, dott. Antonio Marziale, che ha quindi intrattenuto gli studenti della scuola, illustrando i rischi ed i condizionamenti di un improprio uso del digitale in particolar modo in assenza di mediazioni culturali positive e significative.

Per l’amministrazione comunale della città di Villa San Giovanni è intervenuto il presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Caterina Trecroci, con delega alle politiche educative, che ha sostenuto l’importanza della responsabilità individuale e collettiva. La moderatrice del dibattito, prof. Amalia Piro, che ha coordinato l’incontro di formazione, dopo aver puntualizzato il felice connubio fra arte e educazione multimediale ha comunicato i nomi dei vincitori del concorso. Infine, e non per ultima, è intervenuta la prof.ssa Piccarda Pantè, referente del progetto che ha nominato i vincitori, recensito le opere premiate, cogliendo per ciascuna emozioni e sentimenti degli oltre cinquanta piccoli artisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.