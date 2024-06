Vibo Valentia, Occhiuto dà man forte a al candidato Cosentino. Poi l’annuncio: “quasi quasi mi ricandido”

StrettoWeb

Volata finale per Roberto Cosentino, candidato di punta del centrodestra per le amministrative di Vibo Valentia. All’incontro con i cittadini della città vibonese, di fronte a Palazzo Gagliardi, ha parlato anche il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ma nel il parterre degli azzurri era presente anche il coordinatore provinciale di Fi, Michele Comito, il senatore Giuseppe Magialavori e il coordinatore regionale degli azzurri Francesco Cannizzaro.

Assente, invece, il vicepresidente della Regione e candidata alle Europee Giusi Princi e il sindaco uscente, Maria Limardo. Ma la piazza non ha comunque risparmiato il suo entusiasmo e la sua curiosità, soprattutto alle parole del governatore che, girando la Calabria in lungo e in largo in questi ultimi mesi per partecipare a diversi eventi elettorali, ha espresso il desiderio nel continuare il suo percorso in Regione.

“I questi giorni di campagna elettorale- ha espresso Occhiuto – mi viene voglia di ricandidarmi a presidente della Regione tra due anni e mezzo, anche se appena qualche settimana fa avevo detto che non lo volevo fare”. Un ripensamento, dunque, che potrebbe portare una svolta nella prossima tornata regionale del 2026.

Per quanto riguarda il candidato Cosentino, invece, Occhiuto ha apprezzato la sua “condotta”, pacata e precisa, che ha caratterizzato la sua compagna elettorale. Toni rassicuranti dunque, mai sgarbati: “conosco bene Cosentino. La cosa che mi ha colpito è stata la totale mancanza di aggressività nei confronti dei suoi avversari” Infine, la chiosa finale: “dico ai cittadini di Vibo, siate furbi: io sono disponibile nei confronti di tutti i sindaci, però qui avrete la possibilità di un sindaco che mi può chiamare in qualsiasi momento”.

