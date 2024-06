“Velelia e Tita”, il nuovo spettacolo teatrale di Officine Jonike Arti in scena al Griso Laboccetta

StrettoWeb

Una nuovissima produzione teatrale di Officine Jonike Arti ospite nel più antico luogo di culto di Reggio Calabria: l’Area Sacra Griso Laboccetta. Giovedì 20 Giugno alle ore 20.30, infatti, andrà in scena “Velelia e Tita”, un testo che vede la drammaturgia di Katia Colica con Maria Milasi, Kristina Mravcova e Americo Melchionda, per la regia di Americo Melchionda.

La storia

È la storia di “Tita”, Meddix dell’antico stato dei Tauriani eletta democraticamente, e la donna Brettia “Velelia”, valorosa guerriera simbolo della lotta per l’indipendenza dei popoli italici della Calabria. Una ricerca artistica che, attraverso il teatro, vuole portare alla ribalta tra leggenda e ricerche storiografiche, due figure femminili dell’antica Calabria immaginando un loro incontro.

Tita, in una notte senza luna, bevendo il ciceone, sembra avere una visione che scardina e sovrappone piani spaziali e temporali. Velelia le appare come evocata, in un luogo non luogo, in un tempo indefinito. Le due donne si incontrano e si scontrano dentro una dimensione onirica che contrappone stati d’animo e modi di agire ma si ritrovano unite nell’invocazione alla luna che riappare come a dare speranza di vita in un mondo devastato dai conflitti.

Altre info

Uno spettacolo visionario, ma allo stesso tempo attuale e contemporaneo, in cui le guerre restano la parte tangibile e devastante, al di là del tempo. Ispirato a un racconto di Tony Magazzù, lo spettacolo, in occasione della messa in scena nella preziosa area archeologica, sarà coadiuvato dall’associazione Ulysses che gestisce lo spazio in cui sono stati rinvenuti i reperti che sono tra i pezzi più celebri esposti al Museo Archeologico di Reggio Calabria. Per info e prenotazioni telefonare (o mandare un WhatsApp) al 347 1713889 o al 345 8307784

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.