Vandali in azione nel cosentino: saccheggiata e distrutta la scuola di Crosia

Vandali in azione nella notte a Crosia: ignoti hanno preso di mira l’Istituto Comprensivo della cittadina saccheggiando e distruggendo i locali. A denunciare l’accaduto è il dirigente Rachele Donnici, insieme DSGA Isabella Pace, rivolgendosi ai Carabinieri del Reparto Territoriale. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero rotto i vetri delle porte d’ingresso per poi seminare il caos.

Un lauto bottino per i ladri, ma anche danni da migliaia di euro per l’Istituto. Il dirigente Donnici ha fatto il punto della situazione lanciando un monito dal suo profilo Facebook: ” 22 PC rubati (nuovi di zecca), fotocopiatrici e stampanti rotte, vetri rotti, porte blindate completamente rovinate, scuola distrutta! Questo è il grado di civiltà presente nel nostro Comune? Questo è il rispetto per la scuola? Per i bambini? Vergogna!!! Che ci sia, almeno, una condanna corale!!”.

