Val Gallico, novità tra i pali: arriva l’ex Palmese Domenico Zampaglione

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Domenico Zampaglione. Portiere classe 2002, Zampaglione ha difeso i pali della Palmese nell’ultimo campionato di Eccellenza, entrando nella top-11 di fine stagione e con i suoi 188 centimetri difenderà la porta del Val Gallico Calcio.

La sua carriera inizia alla Villese, con cui esordisce a 15 anni in prima squadra, in Promozione, con numerose apparizioni e mettendo in mostra tutta la sua abilità. L’anno dopo si trasferisce alla Vibonese dove ricopre il ruolo di terzo portiere e disputa da fuori età il campionato Berretti. Con i rossoblù farà l’esordio in Lega Pro nella sfida contro il Matera. A 17 anni cambia ancora maglia, disputando mezza stagione all’Acireale in Serie D e successivamente viene acquistato dal Benevento con cui gioca in Primavera, almeno fino all’interruzione dei campionati causa Covid-19. Nel 2020-2021 riparte dal Locri giocando tutte le partite e perdendo la finale dei play-off di Eccellenza. Vola quindi in Piemonte, a Rivoli (TO) in Eccellenza, e nel campionato successivo fa ritorno in Calabria, al San Luca in Serie D.

