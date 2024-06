All’Unical parte l’ammissione alle lauree magistrali | INFO

StrettoWeb

È stato pubblicato il bando di immatricolazione per i corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria. Anche quest’anno sarà possibile presentare domanda in due distinte fasi: ammissione anticipata, a partire da oggi fino al 3 luglio (per 31 corsi di studio che la prevedono su un totale di 38 corsi), e ammissione standard, dal 29 agosto al 13 settembre.

Possono immatricolarsi anche gli studenti che non sono ancora in possesso del titolo di accesso, ma che lo conseguiranno entro l’anno accademico 2023/2024 (prima della laurea non sarà possibile sostenere esami della magistrale). L’Unical intende così garantire ai suoi studenti la piena continuità del percorso di studio, evitando i ritardi e le interruzioni che potrebbero generarsi nel passaggio da triennale a magistrale.

Un’offerta formativa ampia e diversificata, orientata al trasferimento di saperi e competenze specialistiche per un corretto e tempestivo inserimento nel mondo del lavoro. L’Università della Calabria, inoltre, conferma la sua vocazione internazionale con dieci corsi di secondo livello erogati interamente in lingua inglese. Per favorire l’iscrizione di studenti europei ed extra regionali, l’accesso a tali corsi sarà regolato tramite colloqui che – a differenza di quanto accadeva in passato – si terranno in modalità telematica.

Ammissione anticipata

La maggior parte dei 38 corsi di laurea magistrale prevede una fase di ammissione anticipata. Sono già aperti, dunque, i termini per inviare la domanda di iscrizione a:

Area Formazione di Educatori e Insegnanti – Scienze pedagogiche;

Area Ingegneria e Tecnologia – Artificial intelligence and computer science (inglese); Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria elettronica; Ingegneria energetica; Ingegneria gestionale; Ingegneria informatica; Ingegneria meccanica; Ingegneria per l’ambiente e la sicurezza del territorio (inglese); Robotics and automation engineering (inglese); Telecommunication engineering: smart sensing, computing and networking (inglese);

Area Medico-Sanitaria – Health biotechnology (inglese); Scienza della nutrizione (inglese);

Area Scienze – Biodiversità e conservazione dei sistemi naturali; Biologia; Chemistry (inglese); Mathematics (inglese); Physics (inglese); Scienze geologiche;

Area Socio-Economica – Data science per le strategie aziendali; Economia aziendale e management; Economia e commercio; Finance and insurance (inglese); Scienze della politica e istituzioni internazionali; Scienze delle politiche e dei servizi sociali; Scienze delle pubbliche amministrazioni; Sociologia, cooperazione e sviluppo; Valorizzazione dei sistemi turistico culturali;

Area Umanistica – Gestione e conservazione dei documenti digitali; Lingue per la comunicazione internazionale.

Solo tre corsi (Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e la sicurezza del territorio e Scienze pedagogiche) consentono di partecipare alla fase di ammissione anticipata solo a chi ha già conseguito il titolo di accesso.

Procedura di iscrizione

I candidati che vogliono iscriversi ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria, dopo aver consultato il bando, dovranno, se non l’hanno mai fatto, registrarsi su unical.esse3.cineca.it e compilare la domanda di partecipazione al concorso.

Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto previsto dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2024/2025” a breve consultabile nella sezione dedicata sul portale d’ateneo.

Test d’ammissione

I dipartimenti prevedono diverse modalità di verifica della preparazione iniziale: colloqui orali o prove scritte, in italiano o in inglese, certificazioni linguistiche. Nell’allegato al bando sono presenti le informazioni dettagliate per tutti i corsi di studio.

Studenti stranieri

Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2024/2025 è riservato a studenti italiani ma anche a cittadini comunitari e extra-Ue regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in possesso di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di lavoro o per l’esercizio di un’impresa individuale. L’ammissione per i cittadini stranieri extracomunitari che non sono regolarmente soggiornanti nel Paese è stata regolamentata dal bando Unical Admission.

Corsi di inglese B2

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza corsi in previsione dell’inizio dei nuovi insegnamenti delle lauree magistrali che verranno erogati in lingua inglese nell’a.a. 2024/2025 presso l’Università della Calabria. Gli studenti interessati ad acquisire competenze linguistiche di inglese (livello B2), in funzione della futura iscrizione, potranno esprimere la propria manifestazione di interesse collegandosi al sito del CLA, alla sezione Notizie, entro il 10 giugno 2024. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

