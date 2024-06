Ultimo innamorato della Sicilia: “qui mi sento in pace, è il mio posto preferito”

StrettoWeb

Ultimo innamorato della Sicilia. Dopo aver stregato i 40 mila del San Filippo ieri sera, con un concerto pazzesco a Messina, il cantante ha pubblicato un post sui social confessando tutto il proprio amore per l’isola. “La Sicilia la metto tra quei posti che riescono a farmi sentire ‘Altrove’. Quando sono qui mi sento sereno, in pace con me stesso. Vengo sempre qui quando finisco il tour perché è il mio posto preferito dove venire a staccare. Ormai ad ogni concerto sempre di più, capisco che non è solo un concerto”.

“Pubblico sempre le vostre facce mentre urlate le mie canzoni perché è ciò che mi fa capire quanto siete dentro le parole in quel momento! Come se foste in trance. Mi emoziona. Volevo mandare un grande abbraccio anche ai tanti calabresi che ieri erano allo stadio, so che eravate tanti! Grazie Messina, grazie Sicilia, ci rivediamo quest’anno finito il tour per la mia solita settimana di pace che solo tu sai darmi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.