Uccise madre e sorella di Francesco Attanasio per vendicarsi: latitante arrestato a Sala Consilina

E’ stato arrestato a Sala Consilina, in provincia di Salerno, il latitante Luigi Galizia, di 42 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 28 dicembre scorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro.

L’uomo era ricercato dopo la sua condanna in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio, avvenuto il 30 ottobre del 2016 nel cimitero di San Lorenzo del Vallo, piccolo centro del Cosentino.

Galizia uccise con alcuni colpi di pistola la madre e la sorella di Francesco Attanasio per vendicare l’uccisione, da parte di quest’ultimo, del fratello Damiano Galizia. Galizia è stato individuato dai carabinieri dei Comandi provinciali di Salerno e Cosenza all’interno di un’abitazione di Sala Consilina a seguito di indagini svolte dai militari della Compagnia di San Marco Argentano, coordinati dalla Procura generale di Catanzaro.

L’uomo, alla vista dei militari, non ha opposto resistenza. Secondo quanto si é appreso, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il latitante seguendo gli spostamenti della sua compagna. Galizia è stato condotto nel carcere di Salerno.

