Tutto pronto per il XXI Meeting di Nuoto “Città di Cosenza”

StrettoWeb

L’ASD AQA, in collaborazione con il Comitato Regionale Calabro FIN, è orgogliosa di annunciare il XXI Meeting di Nuoto “Città di Cosenza”, che si terrà dal 7 al 9 giugno 2024 presso la prestigiosa piscina olimpionica di Cosenza in Località Campagnano. Questo evento annuale, giunto alla sua ventunesima edizione, vedrà la partecipazione di atleti tesserati FIN appartenenti a diverse categorie, da Esordienti B a Seniores, che si sfideranno in una competizione di alto livello. La piscina, dotata di 10 corsie e cronometraggio elettronico, garantirà la massima precisione nelle prestazioni degli atleti.

Il programma

Il programma del meeting prevede una vasta gamma di gare, con una sessione speciale dedicata agli Esordienti A e B nella giornata di venerdì 7 giugno. Le classifiche individuali e le relative premiazioni verranno effettuate per categoria, con medaglie d’oro, argento e bronzo assegnate ai primi tre classificati di ogni categoria e per ogni gara. “Invitiamo tutti gli appassionati di nuoto a partecipare e a sostenere gli atleti in questa emozionante manifestazione sportiva”, afferma il presidente Francesco Manna.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il programma e il regolamento dettagliato sul sito ufficiale dell’evento. Per contatti e informazioni: info@spazioaqa.it “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme lo spirito sportivo e la passione per il nuoto”, assicurano dalla piscina di Cosenza. Martedì mattina, 4 giugno, alle ore 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso la struttura all’aperto di Cosenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.