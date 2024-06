Tutto pronto a Scilla per il grande appuntamento con il “Pesce Spada in Festa”

StrettoWeb

Scilla si prepara a dare il via ad una meravigliosa stagione estiva. Nella straordinaria location del suo lungomare, in riva allo Stretto di Messina, si svolgerà l’evento “Pesce Spada in Festa”, con spettacoli musicali, concorsi, degustazioni e tanto divertimento. Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini che vedrà il lungomare di Scilla vestirsi a festa per accogliere tutti coloro che vorranno degustare uno degli alimenti più emblematici del territorio: il pesce spada.

L’evento prenderà il via da venerdì 28 giugno, alle 18:00, con il taglio del nastro e l’accompagnamento della Banda Musicale Città di Scilla. Alle 19:00 si svolgerà per i più piccoli il Concorso Nazionale Bambino/a più bello/a d’Italia, mentre alle 22:00 tutti i presenti potranno godere dello spettacolo musicale “I briganti italiani”.

Sabato 29 giugno alle 21:30 ci sarà invece l’imperdibile evento nell’evento: “La Notte di Poseidone”, un’esibizione di Musica Etnica nel corso della quale si esibiranno Giovanna Scarfò, Manuela Cricelli, Adela, Marinella Rodà, voci inconfondibili del mondo etnico calabrese. La serata, che vedrà la direzione artistica di Natale Princi, sarà presentata da Domenico Milani.

Domenica 30 giugno, infine, alle 19:30 avrà luogo il Concorso Nazionale “Il più bello/La più bella d’Italia” e alle 22:00 il Concerto Musicale “Rocco al quadrato”.

Nel corso di tutta la manifestazione, organizzata da Balboa Scilla di Rocco Macrì e che avrà inizio tutti e tre i giorni a partire dalle ore 18:00, sarà possibile degustare il pesce spada preparato in diversi golosissimi modi, nei vari stand presenti sul lungomare. Vi saranno inoltre altri stand di vario genere per allietare le passeggiate di tutti coloro che vorranno trascorrere un weekend all’insegna della musica, dello spettacolo e dei caratteristici profumi e sapori del re della Costa Viola: il pesce spada.

