“Il Trofeo Internazionale Old Rugby Messina”, domani la presentazione a palazzo Zanca

Domani, giovedì 6 giugno, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e degli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e al Turismo Enzo Caruso, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Torneo Internazionale di Old Rugby Messina”, in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno allo stadio Arturo Sciavicco di Messina. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il vicepresidente della Old Rugby Messina 1980 Vincenzo Ciraolo e il componente del direttivo Francesco Agati.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina e organizzato dalla Old Rugby Messina 1980, prevede in tre giorni lo svolgimento di un torneo secondo lo spirito e la tradizione del rugby con visite in città, incontri conviviali e intrattenimenti musicali. Vi parteciperanno Messina, Catania, Palermo, Siracusa, Enna e le squadre internazionali provenienti dal Galles (Brecon RFC), dall’Inghilterra (Topsham Rugby Old Boys) e dall’Ucraina (Kyiv Rugby Union).

