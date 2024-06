Tremestieri: in fase di progettazione un piano di potenziamento del porto

StrettoWeb

“È attualmente in fase di progettazione il piano di potenziamento dell’infrastruttura portuale presso l’approdo di Tremestieri. Stiamo pianificando la realizzazione di un terzo scivolo alternativo, oltre ai due già esistenti, per aumentare l’efficienza operativa del porto quando necessario”. E’ quanto afferma l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

“Questo intervento comporterà la costruzione di un impalcato su pali dotato di scivolo poggia portelloni. In aggiunta, installeremo alcune briccole per agevolare le manovre di accosto delle unità navali in fase operativa. Queste briccole saranno accuratamente dimensionate per garantire l’ormeggio sicuro delle navi e posizionate in modo da non interferire con il flusso del torrente”.

