Trebisacce, il neo-eletto sindaco Mundo rinviato a giudizio

Novità sull’inchiesta che coinvolge il Primo Cittadino di Trebisacce, l’Avvocato Franco Antonio Mundo. Il sindaco, eletto alle amministrative dello scorso 8 e 9 giugno, è stato rinviato a giudizio questa mattina per “illeciti elettorali, truffa e concussione”. A deciderlo è il Gup del Tribunale di Castrovillari, che si è pronunciato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Cosenza che vede coinvolti Mundo e altri sei imputati.

Il rinvio a giudizio scaturisce dall’indagine del 2021 condotta dai Finanzieri della Compagnia di Sibari: i militari avevano dunque scoperto, in occasione delle elezioni regionali del 28 gennaio 2020, illiceità nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie per raggiungere il quorum indispensabile alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati “Io resto in Calabria”, Circoscrizione Elettorale Nord, a sostegno di Pippo Callipo Presidente della Regione Calabria.

