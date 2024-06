Trebisacce, i cinghiali aprono la stagione estiva passeggiando sul lungomare | VIDEO

StrettoWeb

Se volessimo trovare una metafora per descrivere il nostro stato d’animo in questa giornata grigia, nuvolosa e umida di giugno, nulla potrebbe funzionare meglio di quella del cinghiale solo che passeggia sul lungomare di Trebisacce. Potrebbe sembrare l’incipit di una barzelletta, in realtà è la perfetta sintesi di quanto potrebbe vivere in questo momento, nella cittadina dell’Alto Ionio Cosentino, un qualsiasi turista che ha deciso di prendere le ferie e giugno.

E no, vacanzieri ancora non ce ne sono ma, a sostituirli egregiamente, c’è un cinghiale che, forse impensierito, si aggirava questa mattina sul lungomare “Mariano Bianchi”. Vicino alla statua di San Francesco, tra i lidi e, infine, in spiaggia, il cinghiale ha aperto per noi la stagione estiva. Buone vacanze a tutti!

Sorprendente a Trebisacce avvistato un cinghiale che passeggia per il lungomare

