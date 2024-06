Trapani, il sogno del Presidente Antonini: “prendere la Lazio”

StrettoWeb

Mai banale, come sempre. Valerio Antonini, a Trapani, è diventato una istituzione, un simbolo. Se si candidasse a Sindaco, probabilmente vincerebbe a mani basse. Il Presidente delle principali squadre di calcio e di basket ha stravinto con entrambe i rispettivi campionati, approdando in Serie C nel football e in Serie A nella pallacanestro. E, ovviamente, non si vuole fermare.

Sicuro di sé, ambizioso, facoltoso, la settimana scorsa ha dovuto precisare a dei rumors che lo volevano addirittura dimissionario. Lui ha smentito e ha rilanciato. Vuole lo Scudetto con il Trapani Shark e la Serie B con il Trapani. “Con la città c’è un rapporto simbiotico. Ora il sogno è vincere lo scudetto con il basket e riportare presto il calcio in Serie B”, ha detto in una intervista a Il Messaggero.

Tuttavia, questa volta l’imprenditore si è preso la scena non con il Trapani, bensì con la… Lazio. “Una volta realizzati i miei progetti qui cercherò l’ultimo colpo della mia vita, un sogno che ho da bambino: prendere la Lazio. Adesso non mi sento pronto e poi c’è un grande presidente come Lotito. Se però tra un po’ di tempo sarà stanco, io ci sarò”, ha aggiunto il numero uno del club granata, romano di nascita e tifoso biancoceleste.

