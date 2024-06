Sharks A-ttack! Apoteosi Trapani, Bologna ko in finale! La Sicilia del Basket torna in A1

StrettoWeb

La stagione di Serie A2 di basket si chiude in una serata che resterà nella storia del basket del Sud Italia, in particolar modo di quello siciliano. Le ambizioni del presidente Valerio Antonini non sono state solo promesse e fumo negli occhi dei tifosi, come già accaduto per la Trapani calcistica, anche quella cestistica ottiene una promozione sul campo al termine di una stagione stellare.

Avanti 2-0 nella serie finale dei Playoff del tabellone silver, la squadra siciliana ha fallito due giorni fa il primo match point in casa della Fortitudo Bologna, nello storico PalaDozza, tempio del basket emiliano. Bologna sperava di far valere ancora il fattore campo anche in Gara-4 ma si è dovuta arrendere 58-64 travolta da un ex cestista visto in passato in città, ma con la maglia dei rivali della Virtus, Amar Alibegovic, colpo da 90 per la categoria, autore di 25 punti e 6 rimbalzi. A Bologna non sono bastati i 20 punti di Conti e i 15 punti e 11 rimbalzi della doppia doppia di Freeman. La Sicilia del basket torna in Serie A!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.