Trapani, che batosta: ne prende 5 dal Campobasso in finale. E su Antonini strane voci di dimissioni…

Trapani e 5-1 sono state associate spesso quest’anno. Certo, per le vittorie larghe nel girone I di Serie D che hanno poi permesso alla squadra siciliana di stracciare il campionato, ottenendo la promozione. Ma quando il 5-1 non è per una vittoria, ma per una sconfitta, fa notizia. Ebbene sì, il Trapani ha perso per 5-1, battuto dal Campobasso nella finale Scudetto di Serie D.

Un risultato clamoroso anche per come maturato. Dopo 23 minuti, infatti, il punteggio era già di 0-4. Il rigore di Kragl alla mezz’ora non ha cambiato ovviamente i piani e al 67′ maturava così la cinquina finale. Un passivo pesantissimo. Che, certo, non rovina il cammino straordinario della compagine granata, capace di vincere il campionato di Serie D, la Coppa Italia Serie D e di arrivare sino alla finale scudetto, giocata contro la vincitrice del girone F.

Il Presidente pensa alle dimissioni?

Però, conoscendo il Presidente Antonini, questa sconfitta verrà comunque ricordata, forse anche più dei successi sopracitati. A proposito di Antonini, da qualche giorno circolano strane voci sul suo futuro. Sì, strane in quel senso. Rumors, lanciati da La Casa di C e poi ripresi da media e fonti locali, riferiscono infatti di clamorose dimissioni a cui starebbe pensando l’imprenditore romano. I motivi sarebbero due: la partecipazione “soft” della piazza alla festa promozione del 13 giugno, con Barbara D’Urso ed Elettra Lamborghini super ospiti; la decisione della Questura di Bologna di iniziare un procedimento amministrativo contro di lui dopo la finale di Basket di lunedì in cui il suo Trapani Shark ha conquistato la promozione in Serie A.

Si resta in attesa di notizie ufficiali, ma non è da escludere che il risultato odierno possa essere fortemente legato alle voci esterne, che hanno per forza di cose distratto la squadra e l’ambiente.

