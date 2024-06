StrettoWeb

Una tragedia si è consumata questa mattina a Siracusa, nella zona dell’Arenella. Una donna infatti è morta dopo aver accusato un malore improvviso in spiaggia, crollando a terra. Allertati i soccorsi, che però non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso.

