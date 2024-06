Tragedia in Sicilia: donna e bambino cadono in un pozzo, il piccolo è morto

StrettoWeb

Una donna di 54 anni e un bambino di 10 anni sono caduti in fondo a un pozzo artesiano, per metà pieno d’acqua, di circa 15 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. La donna è stata recuperata da una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e affidata alle cure del 118, il bambino è morto. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, nella zona c’era un campo estivo e la 54enne sarebbe una operatrice della cooperativa Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Annfpas). La donna si sarebbe calata per recuperare un bambino di 10 anni che partecipava a un campo estivo organizzato dalla coop per piccoli disabili.

