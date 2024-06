Tragedia a Palermo: uomo muore in taxi. Era stato appena dimesso dall’ospedale

StrettoWeb

Una vera e propria tragedia si è consumata oggi a Palermo. Un uomo, il 57enne Giampaolo Abeltino, pilota di elisoccorso del 118, è morto mentre si trovava in un taxi. Era appena stato dimesso dalla clinica Torina, dove era stato ricoverato per controlli cardiaci.

L’uomo era originario della Sardegna e a ricordarlo è stato il Sacerdote Paolo Pala di Palau. “A Palermo dove risiedeva e lavorava, è venuto a mancare improvvisamente il nostro compaesano Giampaolo Abeltino (in famiglia e per gli amici Gianni). Ancora non sappiamo quando potranno essere celebrate le esequie. Alla figlia, al babbo, il carissimo zio, alla sorella, al fratello e a tutti i familiari in Italia e negli Usa giungano le nostre più affettuose condoglianze. Il Signore accolga la sua anima nella sua pace, ricompensandolo per la sua bontà, la finezza del tratto, e il suo amore per la famiglia e la professione. Adesso è in compagnia della mamma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.