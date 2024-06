Tragedia tra le mura domestiche: 81enne litiga con la moglie e la strangola

StrettoWeb

La liste delle donne uccise per mano della violenza maschile si allunga sempre di più: l’ennesimo terribile femminicidio si è consumato tra le mura domestiche, luogo in cui tutti dovrebbero sentirsi sicuri. Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 giugno, un anziano di 81 anni ha ucciso la moglie di 73 anni a Maschito, in provincia di Potenza. A scatenare la rabbia dell’uomo sarebbe stato un litigio, culminato con l’81enne che avrebbe strangolato la povera vittima.

Una dinamica ancora tutta da chiarire, su cui sta indagando la Compagnia dei Carabinieri di Venosa intervenuta sul posto insieme al sostituto procuratore della Repubblica di Potenza. I militari stanno ascoltando parenti e amici per capire l’origine del gesto commesso dall’uomo, ex operatore ecologico in pensione.

