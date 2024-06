Tragedia in casa: bimbo di 18 mesi muore dopo una caduta dal quarto piano

StrettoWeb

Una fatalità finita in tragedia: è quanto accaduto a un bambino di 18 mesi, caduto dal quarto piano di un condominio a Pavia. Il piccolo, precipitato dal balcone per poi finire all’interno del cortile, è apparso subito in condizioni disperate. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato sottoposto ad un intervento urgente ma, purtroppo, è deceduto nelle scorse ore nel reparto di rianimazione. Si indaga sull’accaduto: secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe accidentale.

