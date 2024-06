StrettoWeb

Tragedia a Mileto dove un uomo di 44 anni, Massimo Palmieri, è morto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in un terreno lungo la strada provinciale Mileto-Dinami.

Il malcapitato era al lavoro sul mezzo agricolo quando si è improvvisamente ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso

