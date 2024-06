Tragedia nell’Alto Ionio Cosentino per la scomparsa improvvisa di un 19enne

StrettoWeb

Ancora un’altra tragedia che sconvolge l’Alto Ionio Cosentino: un brutto risveglio, questa mattina, per la comunità di Trebisacce che, attonita, ha dovuto dire addio ad un ragazzo di soli 19 anni, Pasquale, morto improvvisamente. Un dolore grandissimo, soprattutto per i genitori del giovane ai quali l’intera comunità si sta stringendo in queste ore di cordoglio.

Tantissimi i messaggi d’affetto da parte di tutta la cittadina: tra questi, un messaggio particolare dell’avvocato Mariateresa Petta, candidata alle elezioni amministrative e parente del giovane Pasquale che parla di una “notizia così triste e imprevedibile . È volato in cielo un angelo, un ragazzo meraviglioso la cui vita è stata stroncata a 19 anni all’improvviso senza una ragione”.

Ad esprimere cordoglio in queste ore buie anche i candidati “avversari” che salutano Pasquale e lo ricordano come un ragazzo meraviglioso. Una scomparsa che, ancora una volta, ci lascia impotenti di fronte ad una vita così giovane e già spezzata.

