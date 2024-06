Tragedia nell’Aeronautica: drammatico incidente, morti due militari

StrettoWeb

Due militari dell’Aeronautica sono morti in un tragico incidente stradale nel territorio di Grosseto. Fatale uno scontro frontale tra due auto della forza armata avvenuto intorno alle 8:40 lungo la strada del Pollino, che dal capoluogo maremmano porta a Marina di Grosseto. Oltre alle vittime, ci sono anche quattro feriti, di cui tre gravi, tutti militari e trasferiti uno in ambulanza all’ospedale di Grosseto, gli altri con elisoccorso all’ospedale di Siena dove sono stati ricoverati in codice 3. Con i sanitari intervenuta la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

Il cordoglio di Crosetto

Cordoglio per le due vittime, appartenenti al 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare con base a Gioia del Colle, è stato espresso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. “A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa – ha detto Crosetto – esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del tenente Riccardo Latino e del 1° maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale”.

Il dolore della comunità di Matino (Lecce)

“Siamo profondamente addolorati perché la famiglia Latino è molto conosciuta qui. Sono tutti delle brave persone”. Così il Sindaco di Matino (Lecce), Giorgio Toma, commenta la notizia della morte del concittadino Riccardo Latino, di 25 anni, tenente dell’Aeronautica militare, deceduto, insieme al collega maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, di 45 anni.

Il padre di Riccardo Latino, Marcello, sottufficiale pilota in servizio all’aeroporto militare Cesari di Galatina, era partito questa mattina per una missione quando ha saputo della morte del figlio comunicatagli dal comandante. La madre Simonetta, che gestisce un negozio di tendaggi a Matino, è partita alla volta di Grosseto non appena appresa la notizia.

La coppia ha un altro figlio, Lorenzo. La notizia del tragico incidente stradale si è subito diffusa in paese. Riccardo aveva conseguito l’Aquila turrita, simbolo del brevetto di pilota militare, il 22 giugno del 2022 nel corso di una cerimonia solenne in piazza Duomo a Lecce. Era stato per lui il coronamento di un sogno. In segno di lutto, il concerto di domani sera della fanfara a Galatina, a chiusura della cerimonia dell’Aeronautica militare per la consegna dei brevetti a 51 allievi pilota, è stato annullato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.