Torneo Sila Cup, bella esperienza per i ragazzi del Real Villa

Bella prestazione e bellissima esperienza dei ragazzi del Real Villa, categorie Esordienti, al torneo Sila Cup. I ragazzi di mister Caminiti, dopo aver vinto il proprio girone, hanno perso la semifinale ai rigori contro il Lecce.

Sfortunati i ragazzi che hanno dovuti affrontare le semifinali e la finale senza 5 ragazzi, costretti ad abbandonare il gruppo anzitempo per un virus intestinale. I complimenti da parte degli organizzatori e delle altre squadre per lo spirito e lealtà dimostrata in campo.

