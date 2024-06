Torino, 700 mila al voto per europee e regionali | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Sono 667.150 i cittadini di Torino aventi diritto al voto per le elezioni europee, di questi 350.798 sono femmine e 316.352 maschi. Per le elezioni regionali il corpo elettorale è formato da 688.711 torinesi, suddiviso fra 360.195 femmine e 328.516 maschi. I dati sono stati forniti dal Comune di Torino, in una nota, in vista dell’elezione dei membri del Parlamento europeo e, in Piemonte, dei membri del Consiglio regionale e del presidente della giunta, per cui si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Le sezioni elettorali in città sono 924 (919 sezioni ordinarie e cinque sezioni speciali per studenti fuori sede), 43 i seggi speciali in luoghi di cura o di detenzione. Sono in totale 137 gli istituti scolastici sede di seggio.

La Città organizza un servizio di trasporto assistito e gratuito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Telefonando al numero 011.01.12.80.08 è possibile prenotare il servizio fino al 7 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, l’8 e il 9 dalle 9 alle 20.

