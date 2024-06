Da TeleMeloni a TeleSchlein? “Deputato PD tenta di censurare emittente tv”

StrettoWeb

Da TeleMeloni a TeleSchlein è un attimo, il passo è breve. Ora la censura arriva da chi grida alla censura, come al solito esagerando. Un sindacato di giornalisti pugliesi ha infatti denunciato – così come si legge su giornalistiitalia.it – un tentativo di censura da parte di un deputato PD nei confronti dell’emittente tv Telerama. “Piena solidarietà al direttore Gianfranco Lattante e ai colleghi dell’emittente Telerama per il tentativo di censura messo in atto dal deputato del Pd Claudio Stefanazzi e per gli inconsulti attacchi contro giornalisti ‘colpevoli’ soltanto di aver esercitato il diritto-dovere di dare la notizie”, è quanto scrive la Figec Cisal, nuovo sindacato unitario dei giornalisti e degli operatori dell’informazione

Il motivo è legato alla notizia sull’incontro fra il Governatore pugliese Michele Emiliano e i dirigenti della Asl di Lecce nella giornata precedente le votazioni di ballottaggio per il sindaco di quel Comune. Il coordinatore pugliese della Figec Cisal Giuseppe Mazzarino sottolinea infatti che, “riservato” o meno che fosse quell’incontro, non poteva rivestire alcun obbligo di segretezza e il deputato Stefanazzi non aveva alcun titolo per cercare di impedire la messa in onda del servizio giornalistico.

“La Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione – ricorda Mazzarino – è e sarà sempre al fianco dei colleghi nella difesa intransigente della libertà di stampa, garantita dalla Costituzione e dalle principali carte internazionali dei diritti sottoscritte anche dall’Italia. Non spetta al potere politico, e a nessun altro potere – conclude la Figec Cisal – stabilire che cosa debba essere pubblicato o mandato in onda dai mezzi di comunicazione e di informazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.