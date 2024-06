TatáBum Summer Camp: l’Avventura estiva per bambini e famiglie a Serra San Bruno

StrettoWeb

Con l’estate alle porte, Serra San Bruno è pronta ad accogliere un evento unico che promette di trasformare le vacanze dei più piccoli in un’esperienza indimenticabile: il *TatáBum Summer Camp. Questo straordinario campus diurno, organizzato da TatáBum SociaLab, aprirà ufficialmente lunedì 17 giugno e si protrarrà per otto settimane fino al 9 agosto. Un’occasione imperdibile per i bambini e le famiglie di vivere un’estate all’insegna del divertimento, della scoperta e della creatività.

Il TatáBum Summer Camp si distingue per il suo programma ricco e variegato. I partecipanti, ogni giorno dalle 9.00 alle 12.15, potranno immergersi in una vasta gamma di attività pensate per stimolare mente e corpo. Le giornate saranno piene di avventure all’aria aperta, grazie al parco giochi e ai gonfiabili che offriranno ore di svago e movimento.

Ma il divertimento non finisce qui: il campo propone anche escursioni alla scoperta del bellissimo territorio circostante, in collaborazione con il Parco Naturale delle Serre lo sponsor la “Ecolive srl”. Questo partenariato è parte di un impegno congiunto a favore dell’educazione ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

TatáBum Summer Camp non è solo gioco e avventura, ma anche un’opportunità per i bambini di esplorare la loro creatività. Con laboratori di musica, arte e teatro, i giovani partecipanti potranno sperimentare e sviluppare nuove competenze, esprimendo se stessi in modi sempre nuovi e originali.

Una delle attrazioni principali è il giardino didattico, un’area speciale dedicata all’insegnamento delle basi della botanica. I bambini impareranno a riconoscere le piante e a prendersene cura, sviluppando un profondo rispetto per la natura.

Le sfide a squadre saranno un’altra componente entusiasmante del programma, favorendo la collaborazione e il lavoro di gruppo. Queste attività non solo rafforzeranno i legami tra i partecipanti, ma insegneranno anche importanti valori come il fair play e la solidarietà.

Il TatáBum Summer Camp si svolgerà nel cuore di Serra San Bruno, con numerose attività programmate lungo il corso principale e nel centro storico. Questa scelta non solo permetterà ai bambini di riscoprire la loro città, ma coinvolgerà anche le famiglie e i passanti, creando un’atmosfera vibrante e inclusiva. Sarà un modo per tutti di rivivere e valorizzare le tradizioni e la cultura calabrese, immersi nello splendido scenario offerto da questo suggestivo borgo.

Il successo del TatáBum Summer Camp è garantito da una squadra di volontari e professionisti qualificati. Sotto la direzione del Prof. Luca Amato, direttore del campus, e con il supporto della presidente di TatáBum SociaLab, Luisa Baffa Trasci, il camp promette un’esperienza educativa e divertente di altissimo livello.

Un’Occasione da Non Perdere

“Per le famiglie di Serra San Bruno e dintorni, e per tutti i vacanzieri che soggiorneranno a Serra, il TatáBum Summer Camp rappresenta una fantastica opportunità di offrire ai propri figli un’estate all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e della scoperta. Con un programma che spazia dalle attività ricreative all’educazione ambientale, il camp è destinato a diventare un appuntamento imperdibile nel calendario estivo”. E’ quanto afferma il TatàBum SociaLab ODV di Serra San Bruno (VV).

“Non perdete l’occasione di far vivere ai vostri bambini un’estate indimenticabile! Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo al TatáBum Summer Camp per un’estate piena di sorrisi, avventure e nuove amicizie. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattate il TatáBum Summer Camp o visitate la pagina Facebook”.

