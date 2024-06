Tari 2024, tutte le agevolazioni per i cittadini di Casali del Manco | INFO

StrettoWeb

Un’amministrazione attenta alle esigenze delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione. Il Consiglio comunale di Casali del Manco ha approvato, nella seduta pubblica di ieri, 25 giugno, le nuove tariffe della tassa sui rifiuti, TARI, da applicare per l’anno 2024 e la presa d’atto del PEF, il Piano economico finanziario, pluriennale 2024-2027, prevedendo agevolazioni per i cittadini, grazie all’impiego di risorse comunali.

Investimenti ed agevolazioni

Diverse le notizie positive per i contribuenti casalini: l’Amministrazione ha deciso innanzitutto di investire 75mila euro di bilancio per evitare che vi siano aumenti delle tariffe TARI. Al riguardo, sono state previste riduzioni fino al 50% per i nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 12mila euro, delle quali, dalle simulazioni

effettuate, dovrebbero usufruire circa 700 famiglie del territorio.

Prevista inoltre l’esenzione totale TARI per chi investirà nei centri storici, al fine di dare una serie e concreta risposta allo spopolamento. E ancora, annunciate agevolazioni per famiglie numerose (con tre figli e oltre), con indicatore Isee fino a 20mila euro.

La soddisfazione del sindaco Pisani

“Voglio sottolineare gli sforzi compiuti dall’Amministrazione che ho l’onore di

guidare – ha affermato il Sindaco Francesca Pisani, a margine della seduta del Consiglio – nella direzione di agevolare i cittadini rispetto al pagamento delle imposte. In particolare, continuiamo ad adoperarci tenendo in debita considerazione le esigenze delle famiglie e delle fasce più fragili della cittadinanza”.

“Voglio ringraziare il Consigliere Emma Orrico, delegata ai Tributi e gli Uffici comunali – ha sottolineato il Sindaco – che hanno condotto per mesi un lavoro certosino, che ci ha consentito di addivenire alla riduzione delle tariffe e ad una vasta gamma di agevolazioni TARI per la nostra città”.

L’importanza della differenziata

Il primo cittadino ha auspicato anche una sempre maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto a comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti e nella raccolta differenziata: “siamo certi che se tutti pagassero il servizio e se si evitasse di abbandonare rifiuti e ingombranti – ha aggiunto – si potrà arrivare ad una nuova rimodulazione delle tariffe, che porterà ad un ulteriore ampliamento della platea delle agevolazioni, in favore soprattutto delle fasce di bisogno del nostro territorio”.

Orrico: “alleggerire il peso sui cittadini”

“La nostra Amministrazione comunale – ha aggiunto ll Consigliere Emma Orrico, spiegando che la tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi riportati nel Piano economico finanziario pluriennale 2022/2025 -ha portato avanti un percorso virtuoso che è degno di nota. Data la congiuntura economica delicata, infatti, il sostegno delle istituzioni è essenziale per le famiglie.

“Il Consiglio, la Giunta e gli Uffici comunali – ha evidenziato – hanno lavorato in stretta sinergia per rispettare la stringente normativa relativa alle imposte TARI, con tanto di aggiornamento obbligatorio derivante dai costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025, impegnando risorse proprie al fine di alleggerire il peso dei cittadini, già gravati da tante tasse”.

L’Amministrazione comunale aveva già previsto, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024- 2026, la somma di 50 mila euro da destinare alle agevolazioni Tari, in favore di soggetti con determinati requisiti Isee. A questa somma, oggi, si vanno ad aggiungere ulteriori 25mila euro, reperiti dall’avanzo di amministrazione non vincolato, in sede di rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, approvato nel corso del precedente Consiglio Comunale.

