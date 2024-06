Europee, Tajani: “Draghi non è candidato da nessuno”

StrettoWeb

“Draghi non è il candidato di nessuno e Weber ha detto che non è il candidato della Ppe. Invece Metsola è destinata a fare la presidente del Parlamento europeo, se si fosse candidata al congresso come presidente della commissione l’avrei votata. Forza Italia la sosterrà perché è un nome eccellente, può svolgere qualsiasi incarico“. Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani al forum Ansa.

Sulle ipotesi di coalizione, il leader di Forza Italia è stato interpellato rispetto all’ipotesi che il Ppe possa dialogare con i socialisti: “l’Ue è diversa dall’Italia, ci sono regole e famiglie politiche diverse”, ha detto “io in passato ho vinto contro i socialisti”. Ma ha specificato: Io ho detto il mio orientamento, poi si vedrà”.

