Taekwondo Reggio Calabria protagonista al campionato regionale

Nella giornata odierna, 250 bambini tra i 7 e gli 11 anni, provenienti da tutta la Calabria, hanno preso parte al campionato regionale di combattimento che si è svolto, come di consueto, presso il palazzetto dello sport di Catanzaro; preludio al Torneo Kim & Liù previsto per fine maggio nello splendido scenario del Foro Italico in Roma.

Sette gli atleti in gara per la A.S.D – Taekwondo 2018 Reggio Calabria, tre di loro alla prima esperienza agonistica: Michael Cervino nella categoria 29 kg, Antonio Cuzzola nella categoria 41 Kg e Samuele Pezzimenti nella categoria 40 kg. I tre giovani atleti, sebbene molto emozionati, hanno saputo dare prova di grande coraggio, mettendo sul tatami tutte le proprie energie fisiche e, sebbene abbiano perso le finali, hanno conquistato tre eccellenti medaglie d’argento che serviranno, di sicuro stimolo per le future competizioni.

Altri due secondi piazzamenti sono arrivati da Ilaria Polimeni, categoria 40 Kg e da Brian Sassano nella categoria 57 Kg, che, purtroppo, ha dovuto cedere il titolo di campione regionale che aveva conquistato lo scorso anno.

Sono invece due le medaglie d’oro conquistate, che laureano campioni regionali Samah Lahbiri nella categoria 44 kg e Domenico Cozzucoli categoria 36 Kg. Entrambi stravincono sia semifinali che finali; due vittorie che danno loro la grinta e le motivazioni necessarie per l’importante appuntamento di Roma.

Ancora una volta, nell’ennesima competizione stagionale, gli atleti della A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria sono riusciti a mettersi in evidenza, ponendo fondamenta ancora più solide per la loro crescita.

Un doveroso e sentito ringraziamento ai genitori che hanno supportando con il loro tifo i giovani atleti scesi in campo. Infine, un grazie al tecnico Abdelaziz Lahbiri che ha guidato gli atleti durante gli incontri e a Valeria Cutrupi, atleta della squadra regionale senior di combattimento.

