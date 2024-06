Stretto di Messina a nuoto per 12 atleti paralimpici | VIDEO

StrettoWeb

Dodici atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa hanno effettuato, per il terzo anno consecutivo, la traversata dello Stretto di Messina, come si evince dal video a corredo dell’articolo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, partendo da Torre Faro e percorreranno a nuoto un tratto di mare di 3.800 metri sino ad arrivare in Calabria. Alla traversata hanno preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti e l’Ammiraglio Ispettore delle Capitanerie di Porto Luca Sancilio, Vice Capo del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore della Difesa.

Alcuni atleti, nuotatori esperti, copriranno il percorso di 3.800 metri, altri si alterneranno in acqua in una emozionante staffetta, mentre gli ultimi 100 metri saranno percorsi da tutti i 12 atleti che nuoteranno insieme affiancati, per simboleggiare lo spirito di gruppo e l’affiatamento che anima tutti i componenti del GSPD.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.