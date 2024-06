Lo street artist reggino LBS a Pisa in occasione delle elezioni europee “No Guns, No Demo, No UE”

StrettoWeb

Lo street artist reggino Bruno Salvatore Latella (in arte LBS) presenta un nuovo trittico di critica politica intitolato “No Guns, No Demo, No UE “nella città di Pisa, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

L’opera “No Guns, No Demo, No UE”, che si rifà al progetto di Globalized Street art “L’arte contro la distruzione”, con il trittico “No Money, No War, No Web ” esposto in contemporanea a Odessa (Ucraina), Budapest (Ungheria), Roma, Milano (Italia), Barcellona (Spagna), Berlino (Germania), Amsterdam (Paesi Bassi), Cape Town (Sud Africa), Koszalin (Polonia), Londra (UK), Los Angeles (USA) il 15 ottobre 2023, manifesta il suo dissenso riguardo l’ascesa di figure politiche, appartenenti a quei movimenti e partiti con radici storiche e ideologiche ancorate alla destra radicale e anticostituzionale.

I due trittici rappresentano sei diverse tipologie di figure\finti dei contemporanei, quali Vladimir Putin, Xi Jinping, Elon Musk, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Marine Le Pen, simboleggianti singolarmente una problematica sociale che può essere ascrivibile ai tabù che le rappresentano.

L’obiettivo dell’artista è quello di attenzionare anche il fenomeno crescente dell’astensionismo elettorale, mediante un messaggio visivo ossimorico rivolto a tutti e, in particolare, alle nuove generazioni, affinché siano più partecipi e coscienti relativamente all’inquietante futuro geopolitico che potrebbe attenderci.

In questo mondo, teso sempre più a un sistema oppressivo, l’arte e la “Lotta” artivista diventano uno degli strumenti più significativi per il contrasto alla passività, tendente all’accettazione incondizionata del potere di questi finti dei.

L’artista LBS ha una visione che combina il movimento artivista della “super-società liquida” con la Pop art postmoderna. Questa visione si esprime attraverso un simbolismo basato sull’analisi sociologica e della società contemporanea, caratterizzata dalla tecnocrazia, dalla cultura passiva e dalla mancanza di sogni e certezze, in particolare nelle nuove generazioni. La sua opera è guidata dalla convinzione che “la conoscenza porta alla distruzione e alla rinascita”. LBS utilizza una varietà di tecniche, tra cui fotografia, disegno digitale, stampe fine art e pittura, prendendo ispirazione da opere rinascimentali, simboliste, Pop art e Street art, al fine di comunicare in modo efficace il suo messaggio concettuale e sociale.

La sua ricerca artistica ha una componente pedagogica legata alla sua formazione accademica e alle idee che guidano i suoi progetti. L’artista ha raggiunto tappe significative nella sua carriera, tra cui esposizioni personali, pubblicazioni e premi. Tra i progetti futuri, ci sono ulteriori esposizioni e opere di Street art sia in Italia che all’estero, su invito di collezionisti e enti privati e pubblici.

