Le stazioni in Calabria “linde e pinte” per l’estate: “il miglior biglietto da visita per i turisti”

Calabria pulita in vista dell’estate: è quanto comunica soddisfatto Pietro Molinaro, Presidente Commissione consiliare antindrangheta. “Con soddisfazione registro che non si è fatta attendere la risposta di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ad una mia richiesta di pulizia straordinaria degli spazi della stazione ferroviaria di Fuscaldo Marina (CS) che si presentavano in condizioni di degrado, vandalismo, abbandono e insicurezza per i viaggiatori”.

Il miglior biglietto da visita è la pulizia

“Una stazione più bella e più pulita è il miglior biglietto da visita per la cittadina e assicura a pendolari e viaggiatori ed in questo periodo ai numerosi turisti il miglior impatto anche estetico dello scalo ferroviario. Ringrazio per il pronto intervento RFI nelle persone dell’ing. Giuseppe Marta direzione operativa infrastrutture territoriale e l’ing. Giuseppe Brusamolin che si sono fatti immediatamente carico di questa esigenza molto avvertita”.

L’intervento di pulizia “rappresenta un investimento non marginale che garantisce un livello decoroso degli ambienti della stazione in cui i viaggiatori accedono. Il risultato finale è stato quello di una completa pulizia dell’area che si presenta ora con una rinnovata estetica e sicurezza”.

