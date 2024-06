Sporcizia e disservizi, monta la rabbia per le condizioni della nave che ospiterà le forze dell’ordine per il G7 in Puglia

StrettoWeb

Il Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri ha “chiesto un incontro con il questore di Brindisi, il comando regionale della guardia di finanza di Bari e tutte le parti coinvolte al fine di porre rimedio a questa situazione”. È quanto scritto in una nota dal segretario generale regionale, Antonio Todisco, che denuncia “gravi preoccupazioni riguardo le condizioni lavorative dei finanzieri impiegati al porto interno di Brindisi, a bordo della naveMykonos Magic (ex Costa Magica), che ospita le forze dell’ordineimpegnate nel G7”, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia – Fasano (Br).

“Le cabine a bordo della nave, di dimensioni ridotte e spesso prive di finestre e aria condizionata, costringono i finanzieri a dormire con le porte aperte a causa dei picchi di calore di questo periodo dell’anno – spiega -. Inoltre, la somministrazione dei pasti giornalieri per circa 2.600 donne e uomini delle forze dell’ordine avviene con estrema lentezza, con finanzieri in fila per un pasto freddo fino alle 23:00 e scarsa attenzione alla varietà del cibo somministrato”.

Rincarano la dose anche dalla segreteria nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia: ci sono “bagni inservibili, alle docce non funzionanti dalle quali esce acqua sporca e fredda, alle stanze maleodoranti, consegnate tra l’altro dopo ore di attesa, si ripete senza neppure l’acqua per dissetarsi. Una situazione indegna e che offende la dignità degli operatori, che non pretendevano sicuramente un hotel 5 stelle super, ma quantomeno una stanza pulita, la possibilità di fare una doccia calda dopo una giornata di viaggio in un furgone e magari un pasto caldo. Rispetto al pasto un altro gravissimo tasto dolente: alimenti di pessima qualità, consumati dopo file interminabili, senza neppure gli appositi vassoi perché terminati e dove nessuno degli addetti alla distribuzione e il personale di bordo della nave conosce la lingua italiana”.

Condizioni inaccettabili a bordo della nave Mykonos Magic: le parole della criminologa Antonella Cortese

“Sono profondamente indignata per le condizioni inaccettabili in cui le nostre forze dell’ordine sono costrette a vivere a bordo della nave Mykonos Magic durante il vertice del G7. Camere sporche, perdite d’acqua, condizionatori guasti e l’assenza di cassette di sicurezza per le armi personali rappresentano una vergognosa dimostrazione di disorganizzazione e mancanza di rispetto per coloro che garantiscono la nostra sicurezza”. Così in una nota la criminologa Antonella Cortese già Presidente Aispis Accademia Italiana delle Scienze di Polizia investigativa e scientifica.

“I carabinieri, la polizia e la guardia di finanza meritano molto di più. Queste donne e uomini dedicano la loro vita alla protezione del nostro Paese e hanno il diritto di riposare in condizioni dignitose. Dopo turni di lavoro estenuanti, è fondamentale che abbiano un ambiente adeguato per recuperare energie e svolgere al meglio il loro compito”.

“Chiedo con forza che vengano prese misure correttive immediate per risolvere questa situazione vergognosa. Le nostre forze dell’ordine meritano rispetto e condizioni di vita che riflettano l’importanza del loro ruolo. È ora di dimostrare loro il giusto riconoscimento e supporto“.

