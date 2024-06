Spirlì, le sofferenze e l’aiuto della Madonna: “mi ha ascoltato e non mi abbandona mai, stavo per mollare e poi all’improvviso…”

StrettoWeb

“Ero sfinito e avevo voglia di mollare; poi, ho chiesto alla Santa Madre, col cuore in mano in offerta, di trasformare quel torrente di lava in acqua pura di sorgente. Vi giuro, non è follia. Così è stato. Di colpo, nelle vene ho sentito un ruscelletto fresco… e, dolcemente, mi sono addormentato. Ci ascolta. La Madre ci ascolta. E non ci abbandona mai. Volevo condividerlo con Voi…Dio sia Benedetto”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Nino Spirlì, durante le sue sofferenze in ospedale a causa dei problemi sanitari che lo affliggono da tempo.

