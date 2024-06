La Spedizione dei Mille a Reggio e in Calabria: interessante incontro in città

StrettoWeb

“Si conclude con una riflessione su quella Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, – che con la conquista del Regno delle Due Sicilie diede un contributo fondamentale all’Unità dell’Italia, quella Unità che da più parti si tenta di picconare nel nome di una pretesa autonomia – il ciclo di incontri che l’Associazione Anassilaos e la Biblioteca hanno promosso nei mesi di maggio e giugno presso la Sala Giuffrè della Villetta De Nava che lo statista Giuseppe De Nava volle donare alla Città di Reggio Calabria perché divenisse una Biblioteca”. Così in una nota l’Associazione aggiorna circa gli incontri recenti.

Non a caso dunque “La Spedizione dei Mille. Rivoluzione, guerra e nazione a Reggio, in Calabria e nel Mezzogiorno” sarà il tema dell’incontro promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro de Nava che si terrà giovedì 27 giugno alle ore 17.00 presso la sala Giuffrè della stessa Biblioteca. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, dal Dipartimento di Studi Umanistici della Università di Salerno, dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, dall’AIParc.

Gli interventi

All’incontro, condotto e moderato da Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos, interverranno il Dott. Fabio Arichetta, Deputato Storia Patria per la Calabria e Responsabile Centro Studi Anassilaos “R. Romeo” e il Prof. Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno nonché Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici della Università di Salerno. Alla manifestazione porteranno i saluti la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile Biblioteca De Nava; il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e per l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano i Presidenti dei Comitati Provinciali di Reggio Calabria: Dott. Vincenzo De Angelis; di Messina: Prof. Salvatore Bottari ; di Cosenza: Prof. Giuseppe Ferraro; di Catanzaro: Prof.ssa Rosella Folino Gallo; di Crotone: Dott. Christian Palmieri; di Vibo Valentia: Prof. Nicola D’Agostino ed infine il Dott. Salvatore Timpano, Presidente Nazionale AIParC. Il pubblico presente potrà nella circostanza ammirare anche una piccola esposizione di stampe e documenti della collezione di Giuseppe Diaco.

