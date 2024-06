Soverato entra nel Guinness dei Primati con la torta alla frutta più lunga del mondo

StrettoWeb

La Calabria può vantare un grande e “dolcissimo” traguardo: Soverato entra di diritto nei Guinness dei Primati per la torta alla frutta più lunga del mondo! Il super dessert misura 117 metri superando l’ormai ex vincitrice, quella prodotta a Matera. Il primato è stato raggiunto ieri, durante la Festa della Repubblica del 2 giugno, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Soverato con l’Istituto Alberghiero Renato Daniele e per le sette pasticcerie della città rappresentate dai maestri pasticceri Christian Mazza, Bruno Pellegrino, Franco Perri, Francesco Cunsolo, Bruno Pirritano, Piero Venturino e Vincenzo Staglianò.

Chiaravalloti ha così commentato: “quella preparata a Matera era lunga 114 metri, la nostra quasi 117 metri, attestati dal notaio, con 6 mila porzioni di torta, e anche questo è un guinness – commenta. “Sono veramente molto soddisfatto innanzitutto per il risultato e poi per essere riuscito a mettere insieme i pasticceri della città che hanno dato un grande contribuito per la riuscita di questa bellissima festa, c’è tantissimo entusiasmo”. Migliaia di visitatori che hanno degustato il dolce dietro un’offerta libera che sarà utilizzata per realizzare un parco giochi per la scuola dell’infanzia “Padre Pio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.