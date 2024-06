Il sottosegretario del Made in Italy sarà a Corigliano-Rossano | INFO

StrettoWeb

Il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, sarà in visita a Corigliano Rossano il prossimo martedì 4 giugno per incontrare alcune delle principali realtà imprenditoriali del territorio. Durante la giornata, il Sottosegretario Bergamotto avrà modo di conoscere da vicino alcune delle eccellenze imprenditoriali locali e discutere delle prospettive di sviluppo e innovazione nel settore industriale, agroalimentare e della formazione. Per l’occasione è stato allestito un punto stampa presso la segreteria politica del Senatore Ernesto Rapani.

Programma della visita

Ore 9.00 – ECOROSS S.R.L. (area industriale Corigliano) – Parco Energia – produzione bio-metano da FORSU;

Ore 9.45 – GRUPPO MONTAGNA (area industriale Rossano) – macellazione, lavorazione e commercializzazione carni, produzione insaccati;

Ore 11.00 – AMARELLI – lavorazione liquirizia;

Ore 11.30 – Istituto Agrario con annessa azienda agricola e Istituto Alberghiero;

Ore 12.00 – Visita Codex;

Ore 13.00 – Punto stampa presso la segreteria politica del Sen. Ernesto Rapani – Via Sibari – area urbana Rossano.

I giornalisti potranno partecipare al punto stampa che si terrà alle ore 13.00 presso la segreteria politica del Sen. Ernesto Rapani in Via Sibari, area urbana Rossano. Sarà un’occasione importante per ascoltare le considerazioni del Sottosegretario Bergamotto sulle iniziative e le strategie future per il sostegno e la promozione delle imprese, nonché per approfondire il dialogo con le realtà produttive locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.