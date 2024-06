Il sottosegretario Bergamotto a Corigliano-Rossano: “sostegno alle imprese del territorio”

StrettoWeb

Il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha visitato la città di Corigliano Rossano, accompagnata dal Senatore Ernesto Rapani, incontrando diverse realtà imprenditoriali e istituzionali. Durante la sua visita, Bergamotto ha avuto modo di apprezzare le eccellenze del territorio, tra cui l’azienda Ecoross, specializzata anche nella produzione di biometano, la storica fabbrica di liquirizia Amarelli e il gruppo Montagna, attivo nel settore della macellazione e lavorazione delle carni.

Ha inoltre visitato l’Istituto Agrario e l’Istituto Alberghiero, sottolineando l’importanza della formazione per lo sviluppo del territorio. Nel corso di un incontro con i giornalisti, la sottosegretaria ha ribadito l’impegno del Governo a favore del Mezzogiorno, sottolineando l’importanza di semplificare le procedure burocratiche e di incentivare gli investimenti. Ha ricordato l’istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) per il Sud Italia, che offre vantaggi fiscali e agevolazioni per le imprese.

Lungomare di Corigliano Rossano, arriva l’ok anche del sottosegretario

Bergamotto ha espresso particolare attenzione al progetto costiero di Corigliano Rossano, il lungomare più lungo al mondo, riconoscendone il potenziale turistico e sostenendo la realizzazione di un progetto di valorizzazione che coinvolga diversi ministeri.

Questo è un passo importante per lo sviluppo di questa ambiziosa iniziativa che ha il potenziale di trasformare la costa calabrese in una destinazione turistica di livello mondiale. Il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornirà le risorse necessarie per realizzare il progetto in modo efficiente e sostenibile.

Tale pianificazione non solo attirerà turisti da tutto il mondo, ma creerà anche posti di lavoro e opportunità di crescita per le imprese locali. Il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è un segnale forte dell’impegno del Governo italiano a sostenere lo sviluppo del Sud Italia.

Il Senatore Rapani ha ringraziato il sottosegretario per l’attenzione prestata alla città di Corigliano Rossano e di essersi impegnata nel sostenere il progetto del lungomare più grande al mondo. Ha inoltre auspicato una proficua collaborazione tra le istituzioni per risolvere le criticità del territorio, come i problemi legati ad Enel, e per realizzare progetti infrastrutturali come l’alta velocità e la SS106.

La visita del Sottosegretario Bergamotto conferma l’attenzione del governo al Mezzogiorno e la volontà di valorizzare le sue risorse e potenzialità. La sinergia tra le istituzioni e la collaborazione con gli imprenditori locali saranno fondamentali per il rilancio della Sibaritide.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.