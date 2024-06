“Io sono un Bergamotto”: con Fabio Macagnino si apre la stagione culturale del Circolo Polimeni

StrettoWeb

Con la donazione di due piante di bergamotto al Circolo Rocco Polimeni, da parte del presidente Ezio Pizzi, si apre con Fabio Macagnino la stagione culturale al Circolo stesso, che quest’anno compie 95 anni. L’evento “Io sono un Bergamotto” di Fabio Macagnino si terrà domenica 9 giugno alle ore 21.15, con ingresso libero ed aperto a tutta la cittadinanza.

Gli ospiti

Presenze significative per domenica sera: ospiti il presidente del consorzio del Bergamotto e Unionberg, Avv. Ezio Pizzi; il cardiologo Vincenzo Montemurro; alla conduzione della serata la nota giornalista Francesca Laurendi. “Io sono un Bergamotto” è un testo esilarante, un inno alla Calabresità di Fabio; la ricerca di una vita migliore, rimane cosa ferma e vicina alla sua terra, così come il Bergamotto che cresce solo in un lembo di terra e soprattutto nella costa dei gelsomini, a lui tanto cara. Per l’artista Macagnino questa terra è l’eden, non è certo quella di Milano, dove vivere in un piccolo appartamento senza socialità e con tanti problemi, cosa che almeno al Sud si vive con più convivialità.

Il nuovo progetto di Fabio Macagnino

Il nuovo progetto musicale di Fabio Macagnino porta alle estreme conseguenze un percorso musicale che ruota intorno alla musica popolare della Locride, ma attinge a sonorità e ritmiche che, indicando il passato, suggeriscono il futuro, facendosi ispirare dai dialetti. Musica sanguigna, naturale, viscerale, istintiva che, però, coniuga il cantautorato con gli strumenti musicali tradizionali – come lira calabrese, mandola, pipita – accostati a strumenti elettrici per dare consistenza materica al suono. Supportato da un gruppo di valenti musicisti, esegue un concerto, che è sintesi dei suoi cinque album: Scialaruga, Cosmopolitana Mama, Candalia, Pomodori calabresi, Sangu.

