Sondaggi politici, il primo dopo le Europee: crescono Forza Italia e l’Alleanza Verdi – Sinistra. I DATI

Il nuovo sondaggio Swg per La7, il primo dopo le elezioni Europee, vedono una lieve flessione di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni è al 28,6% e la Lega di Matteo Salvini a 8,8% (entrambi -0,2%). Al secondo posto c’è il Partito democratico al 23,8%, in flessione dello 0,3% come il M5S 9,7%. Forza Italia si assesta sul 9%. Exploit dell’Alleanza Verdi – Sinistra che cresce dello 0,2% toccando quasi il 7%.

Per quanto riguarda i partiti minori, guadagnano quasi tutti rispetto alle europee: Azione +0,3 e ora al 3,6; Pace Terra Dignità al 2,3%, +Europa al 2,1 e Italia Viva all’1,8% (+0,1), entrambi fuori dal Parlamento europeo; Libertà in leggero calo -0,1 all’1,1.

