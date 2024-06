“I Soldi Spicci” non stanno più insieme: i palermitani Claudio e Annandrea si sono lasciati

StrettoWeb

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, più comunemente “I Soldi Spicci”, non stanno più insieme. Già da un po’, in realtà, ma lo hanno comunicato solo adesso, con un post sui social. Il duo comico palermitano, che negli ultimi anni ha bruciato le tappe, facendosi conoscere a livello nazionale tra film e teatro, si separa, ma solo sentimentalmente. Claudio e Annandrea continueranno infatti a lavorare insieme.

“FINALMENTE SINGLE!!! Cari amici belli, ormai da un po’ di tempo la domanda più frequente che ci ponete in tanti è “Ma vi siete lasciati?” e noi, un po’ per paura e un po’ perché cercavamo le parole giuste, ci siamo presi del tempo prima di rispondere. La verità è che “SI” da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno”. Comincia così il post che comunica la scelta, ufficializzata ora ma effettiva da un annetto.

“Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante ma vi giuriamo che per noi non lo è affatto ANZI… abbiamo deciso INSIEME di liberarci da alcune dinamiche sentimentali per dare inizio ad un nuovo capitolo fatto di libertà e di amicizia che siamo sicuri, al contrario dell’amore, durerà in eterno. Un po’ come l’acqua che cambia la sua forma in base al contenitore anche noi continueremo a raccontare l’amore sotto un altro aspetto. Dunque niente tristezza… perché noi siamo felici, VE LO GIURIAMO!!!…”, si legge ancora.

Continueranno a lavorare insieme

Poi concludono: “Continueremo a lavorare insieme, a fare i cretini insieme, ad abbracciarci, emozionarci e condividere con voi tanta strada sia artistica che personale, con una piccola differenza: a fine serata ognuno… se ne tornerà a casa sua! Da oggi cominceranno tante nuove avventure e i vostri cari SoldiSpicci, vi possiamo assicurare, stanno già lavorando a tantissimi nuovi progetti che presto vi racconteremo! Grazie a tutti… noi adesso andiamo a brindare all’amore che non finisce ma che si evolve!!!”.

