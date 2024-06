Slalom Santo Stefano-Mannoli: ennesima vittoria della Scuderia Piloti per Passione | NOMI

StrettoWeb

Un successo per la Scuderia Piloti per Passione dopo quello dei piloti della Scuderia di Sambatello, di Domenica scorsa, dalle Alpi (quasi) alle Piramidi, con Giuseppe Aragona che ha trionfato in classe E1+ 3000 alla Trento Bondone; di un Bruno Fallara 1° di classe E1 Italia 1.400 che non ha lasciato chance ai propri avversari con la sua potente 127; di Domenico Tramontana 2° di classe anch’esso in E1 Italia 1.400; di Giovanni Greco 2° di classe in gruppo bicilindriche e della strepitosa performance di Gaetano Rechichi, allo slalom di campionato italiano dell’Agro Ericino.

Slalom Stefano-Mannoli

Domenica 24, allo slalom Santo Stefano-Mannoli, ha trionfato la Scuderia Piloti per Passione, conquistando il trono assoluto e piazzando ben tre piloti tra i primi cinque assoluti: il “solito” Gaetano Rechichi, con una perfetta condotta di gara, si aggiudica il primo assoluto seguito da Domenico Chirico che con la sua perfetta 106 E1 Italia da litro e sei si piazza secondo assoluto e prima vettura turismo.

Davanti ad altri sport e formula e, prepotentemente quarto assoluto, Bruno Fallara, che detiene al momento la leadership nel campionato italiano slalom. Sesto assoluto Francesco Cammareri con il suo funambolico kart cross, ottavo Domenico Tramontana con la sua 112. Ottimo il risultato di Massimo Albanese, secondo di classe in E1 Italia 1.600 e di Giuseppe Denisi, che alla sua seconda esperienza su una formula azzurraTatuus si aggiudica il primo posto di classe e di gruppo E2SSTMSS.

Nuova affermazione in gruppo N per Giuseppe Aricò, che si aggiudica il 1° posto di classe 1.600, e di gruppo N. Primo posto di classe e di gruppo anche per il bravo Domenico Morabito, sulla vettura curata maniacalmente dal Papà Rocco. Vittoria annunciata di classe e di gruppo per Rocco Porcaro che, giocando in casa non poteva permettersi il lusso di non salire, come ormai è sua abitudine, sul gradino più alto del podio in RS.

Ancora primo di classe per Francesco Battaglia con la sua Peugeot 205 1.300 di gruppo A. Ottimo primo posto anche per Davide Pignataro che con la piccola 500 motorizzata moto si erge al primo posto. Meno fortunata la gara per Seby Fotia e Domenico Norberti in RS 1.600 afflitti da qualche piccolo problema di affidabilità, rispettivamente sesto e settimo di classe RS 1.600. Rottura di cambio per Giuseppe Florimo che tuttavia riesce a conquistare un buon terzo posto in E1 Italia 1.400. Terzo gradino del podio anche per Vincenzo Calaco con la sua aggressiva Fiat 500 con motore motociclistico. Problemi per Roberto Megale prima della linea di arrivo, lo relegano al quarto posto di classe N 2000. Secondo e terzo posto rispettivamente per Filippo Spanò e per Filippo Crupi, sulle loro curatissime 700 di gruppo 2.

Ancora primo di classe per Antonino Albanese con la sua Citroen motorizzata Kawasaki. Primo e secondo rispettivamente per i due fratelli Oppidesi, Salvatore e Totò Lipari, il primo con una a 112, l’altro su bellissima 600 sporting. Discorso a parte per il determinato Rosario Calabrò, che all’esordio su una Peugeot di gruppo N 1.400, conquista il gradino più alto del podio.

Dunque predominio quasi a 360° per i piloti della scuderia di Sambatello, il tutto coronato dall’ennesima vittoria assoluta di scuderia e dall’enorme soddisfazione del direttivo della scuderia di Sambatello che per la Gara Internazionale di Ascoli di Domenica prossima invia a rappresentare i propri colori quattro punte da diamante: Giuseppe Aragona, Domenico Chirico, Antonino Germanò e Roberto Megale. Mentre due, Bruno Fallara e Gaetano Rechichi, sono pronti a partire per la quinta tappa del campionato italiano slalom a Monopoli. Mentre è ormai alle porte il 1° slalom di Bagnara Calabra del 14 Luglio p.v. fortemente voluta e coadiuvata da Francesco Cammareri, in ricordo del fratello Pasquale, con percorso rivisto, allungato e migliorato.

