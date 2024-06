La Sila si prepara alla Settimana del “Turismo delle Radici” | INFO

StrettoWeb

La Settimana del Turismo Radici arriva alla sua seconda edizione e promette grandi emozioni per i cittadini di San Giovanni in Fiore e per tutti gli ospiti che parteciperanno alle varie manifestazioni che, tra tradizione e modernità, offriranno momenti intensi di cultura, musica e celebrazione del patrimonio del territorio. Musica, cultura, giochi, attività, costumi tradizionali e il concerto del noto cantautore RON. “Ogni evento sarà un viaggio nel cuore della nostra identità – ha commentato il sindaco Rosaria Succurro. “Prepariamoci a una settimana di festa e riscoperta delle nostre radici!”.

Il Programma della settimana

Mercoledì 19, in Abbazia florense ci sarà, alle ore 21, un concerto imperdibile di musica religiosa.

Giovedì 20 avremo sull’isola pedonale un pomeriggio, dalle ore 16,30, dedicato ai giochi della tradizione e della modernità e, alle ore 19, un altro bellissimo appuntamento, di racconto da parte dei bambini. Alle ore 17.30, invece, in biblioteca comunale ci sarà un evento dedicato al rapporto fra il turismo delle radici e alla sua estensione puntando sui prodotti agroalimentari del territorio.

Venerdì 21 alle ore 12 ci sarà, in municipio, la firma del Patto di Amicizia tra il nostro Comune e i Comuni di Torello del Sannio, Bagnoli del Trigno, Duronia, Fossalto, Frosolone, Pietracatella e Vastogirardi, cui ci accomuna la tragica vicenda di Monongah.

Più tardi, alle ore 18, sull’isola pedonale, presso largo Peppino Impastato, avremo il “Festival del costume tradizionale calabrese” nato a San Giovanni in Fiore e diventato ormai un appuntamento identitario di rilievo nazionale. I costumi del concorso saranno quelli tradizionali dei seguenti Comuni: Caraffa, Cerzeto, Filadelfia, Guardia Piemontese, Malito, Morano, Mormanno. Motta San Giovanni, Plataci, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Vincenzo La Costa e Savelli.

Sabato 22 giugno ci saranno vari intrattenimenti presso il salice alle spalle dell'Abbazia florense, a cominciare dalla tradizione della pacchiana. In serata, dalle ore 19,30, avremo il Dj set con Salvatore Ambrosio "Dejavu_JR" e Franco Caridà e, a seguire, l'esibizione del rapper Paolo Astorino "Kenshin" e di Enrico Oliverio "Double Key", quindi quella di Dario Rossi dal vivo.

Domenica 23 giugno, alle ore 21.30, il grande Ron canterà su palco allestito nel teatro all’aperto alle spalle dell’Abbazia florense. Sarà un concerto seguitissimo ed emozionante.

Lunedì 24 giugno, per la festa del nostro patrono, san Giovanni Battista, alle ore 11 è prevista la celebrazione della santa messa da parte dell’arcivescovo, mons. Giovanni Checchinato, con la consegna delle chiavi del sindaco alla città. Alle ore 18 ci sarà la processione di san Giovanni Battista, con successivo spettacolo di luci.

Dal 21 al 23 giugno, al Palazzo dello sport, si terrà il XVI Trofeo dei tre mari, un importante evento di pallavolo cui parteciperanno atleti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

