Dalla Sicilia alla Toscana a cavallo, l’emozione del traghettamento sullo Stretto e le soste a Messina, Reggio e Gambarie | VIDEO

L’avventura di Cristian Moroni e il suo cavallo Furia prosegue. Il giovane da 3 anni viaggia con il suo amico alla scoperta dell’Italia. Cristian e Furia sono passati dalla Sicilia alla Calabria, attraversando lo Stretto su un traghetto della Caronte e poi transitando a Reggio Calabria e a Gambarie prima di continuare il cammino verso la Toscana.

“Un ringraziamento speciale alla Società di Navigazione Caronte & Tourist S.p.A Gruppo Caronte & Tourist per la fiducia, sia per l’andata che per il ritorno in terra ferma. Il nostro viaggio è terminato in Sicilia il 14 Maggio 2024 sullo stretto di Messina. Il 19 Giugno siamo finalmente giunti dal Fidanzato di Furietta in Toscana nell’alta Maremma, ci abbiamo impiegato 35 giorni, un’ altra piccola avventura che racconterò con dei piccoli filmati nei prossimi giorni. Io e Furietta per almeno 40 minuti siamo rimasti fermi sotto Torre Faro a goderci il nostro traguardo in compagnia del vento e del mare osservando la Calabria in lontananza”.

“Non ci sono parole per descrivere l’emozione, piangevo di gioia, Furietta tranquilla socchiudeva gli occhi in posizione di riposo. Nel pomeriggio siamo stati accolti da Riccardo del Re Horse di Villa Santa Maria, la sera ci siamo recati al Ritrovo Portella Pizzeria-Pitoneria insieme a tutte le persone che hanno partecipato al nostro ultimo evento solidale in Regione Siciliana”.

“Sbarcati nuovamente in Calabria, ci siamo recati a Catona, accolti per la terza volta in 3 anni di cammino presso la Fattoria Urbana del Medico Veterinario Nino Santisi che ci diede la possibilità di riposare in attesa di trovare un passaggio in camion verso nord. La speranza è l’ultima a morire ma è importante non dare mai nulla per scontato, non riuscivamo a trovare un passaggio, siamo rimasti fermi nella Fattoria Urbana per 6 giorni.

“Ascoltai il mio istinto, la soluzione non arriva stando fermi in un posto, devi andarla a cercare altrove, quando meno te lo aspetti la trovi dietro l’angolo pronta ad abbracciarti, è importante non arrendersi mai. L’ unica soluzione per non rimanere fermi era quella di ripartire in sella con la speranza di trovare qualche passaggio lungo la strada. Purtroppo ho fatto una cosa che non avrei voluto fare, rimettere la sella a Furietta”.

“È stata come una nuova partenza, eravamo super carichi di energia, abbiamo attraversato Catona e in pochissime ore abbiamo raggiunto il parco dell’Aspromonte accolti dal nostro amico Orlando a Gambarie. L’ obiettivo era quello di raggiungere l’Alta Maremma e ci siamo riusciti”.

“Un breve ma intenso viaggio di 35 giorni, diverso dagli altri perché nelle nostre avventure precedenti non abbiamo mai usufruito di mezzi di supporto, questa volta abbiamo raggiunto la Toscana un po’ in sella e un po’ in camion, non siamo riusciti a trovare un passaggio diretto, ma grazie all’aiuto di Amici intervenuti in nostro supporto trasportandoci per brevi tratte verso nord con i loro mezzi siamo finalmente giunti a destinazione. Un fortissimo abbraccio a tutte le persone che abbiamo incontrato in 3 anni di cammino, ci vediamo nei prossimi giorni con i filmati della nostra avventura ” Direction Tuscany “…

